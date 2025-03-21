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В Ноокате и Узгене прошли семинары по повышению плодородия почвы

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- Светлана Лаптева
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В Ноокатском и Узгенском районах Ошской области состоялись семинары на тему "Повышение плодородия почвы, борьба с вредителями, болезнями и сорняками". Мероприятие было организовано Департаментом химизации, защиты и карантина растений.

В мероприятиях приняли участие более 100 фермеров и сельскохозяйственных специалистов. Семинары проходили в интерактивном формате: участники активно задавали вопросы и делились своим опытом. Фермеры поднимали проблемы, связанные с падением урожайности, в частности с истощением почвы и увеличением численности вредителей.

Основные темы семинара:

  1. Меры защиты растений и интегрированные методы борьбы;
  2. Правильное и безопасное использование пестицидов;
  3. Сохранение и восстановление плодородия почвы;
  4. Вопросы карантина растений.

Вопросы, волновавшие участников:

"В какие сроки и в каком количестве следует применять органические и минеральные удобрения для повышения плодородия почвы?"

"Какие методы борьбы с вредителями – химические или биологические – являются более эффективными?"

"Как защитить кукурузу от вредителей?"

"Какие вредители и болезни поражают рис? Как с ними бороться?"

"Какие грибковые заболевания характерны для яблони, абрикоса, вишни и персика? Как защитить деревья от вредителей?"

"Как предотвратить вирусные заболевания овощных культур и вредителей в почве?"

"Какие новые методы земледелия можно применять в условиях изменения климата?"

"Каковы правила безопасного использования пестицидов?"

Значение семинаров и предстоящие мероприятия

Подобные мероприятия способствуют повышению осведомлённости фермеров, что, в свою очередь, способствует улучшению качества и увеличению урожайности сельскохозяйственной продукции.

Напомним, что Департамент проводит обучающие семинары по всей стране с февраля по июнь 2025 года. Их цель - предоставление фермерам практических знаний по современным агротехнологиям, защите растений и повышению плодородия почвы. Обучения проходят при участии местных специалистов, агрономов и экспертов в области химизации, способствуя росту аграрного потенциала фермеров.


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URL: https://www.vb.kg/444105
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