В Ноокате и Узгене прошли семинары по повышению плодородия почвы

В Ноокатском и Узгенском районах Ошской области состоялись семинары на тему "Повышение плодородия почвы, борьба с вредителями, болезнями и сорняками". Мероприятие было организовано Департаментом химизации, защиты и карантина растений.

В мероприятиях приняли участие более 100 фермеров и сельскохозяйственных специалистов. Семинары проходили в интерактивном формате: участники активно задавали вопросы и делились своим опытом. Фермеры поднимали проблемы, связанные с падением урожайности, в частности с истощением почвы и увеличением численности вредителей.

Основные темы семинара:

Меры защиты растений и интегрированные методы борьбы; Правильное и безопасное использование пестицидов; Сохранение и восстановление плодородия почвы; Вопросы карантина растений.

Вопросы, волновавшие участников:

"В какие сроки и в каком количестве следует применять органические и минеральные удобрения для повышения плодородия почвы?"

"Какие методы борьбы с вредителями – химические или биологические – являются более эффективными?"

"Как защитить кукурузу от вредителей?"

"Какие вредители и болезни поражают рис? Как с ними бороться?"

"Какие грибковые заболевания характерны для яблони, абрикоса, вишни и персика? Как защитить деревья от вредителей?"

"Как предотвратить вирусные заболевания овощных культур и вредителей в почве?"

"Какие новые методы земледелия можно применять в условиях изменения климата?"

"Каковы правила безопасного использования пестицидов?"

Значение семинаров и предстоящие мероприятия

Подобные мероприятия способствуют повышению осведомлённости фермеров, что, в свою очередь, способствует улучшению качества и увеличению урожайности сельскохозяйственной продукции.

Напомним, что Департамент проводит обучающие семинары по всей стране с февраля по июнь 2025 года. Их цель - предоставление фермерам практических знаний по современным агротехнологиям, защите растений и повышению плодородия почвы. Обучения проходят при участии местных специалистов, агрономов и экспертов в области химизации, способствуя росту аграрного потенциала фермеров.