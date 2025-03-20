В Узгенском районе продолжается строительство инкубационного цеха

Продолжаются работы по проекту "Строительство инкубационного цеха" в Узгенском районе Ошской области.

Строительство инкубационного цеха полностью финансируется Турецким агентством сотрудничества и координации при Министерстве культуры и туризмаТурецкой Республики.

Современные технологии воспроизводства молоди рыб позволят значительно увеличить объемы производства товарной рыбы высокого качества предприятие будет способствовать увеличению и сохранению водных биологических ресурсов южного региона нашей республики, обеспечению продовольственной безопасности и независимости.

Целью инкубационного цеха является увеличение производства рыбы и водных биоресурсов в будущем, что будет способствовать устойчивому развитию рыбной отрасли, а также созданию стабильных и высокопродуктивных рыбных хозяйств, способных удовлетворить спрос на рыбу не только на юге Кыргызстана, но и вдругих регионах.