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Бакыт Торобаев встретился с делегатами народного курултая Нарынской области

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- Светлана Лаптева
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Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в Нарынскую область провел встречу с делегатами III-го народного курултая Ат-Башинского, Нарынского, Ак-Талинского, Кочкорского, Джумгальского районов, которые обращались с вопросами по сельскому хозяйству.

В ходе встречи обсуждаются вопросы обеспечения населенных пунктов чистой водой, ирригации, строительства БДР-БСР, восстановления каналов.

Акцент будет сделан на перерабатывающей промышленности, пастбищах, животноводстве, вводе в эксплуатацию торгово-логистических центров, а также льготные кредиты и вопросы, касающиеся ветеринарии.

Кроме того, особое внимание уделяется совершенствованию отраслевого обмена знаниями и опытом в области экспорта сельхоз продукций.

На встрече принимают участие руководитель области и районных администраций, ответственные должностные лица Министерства, акимы, фермеры, сельчане и участники народного Курултая от Нарынской области.


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URL: https://www.vb.kg/444107
Теги:
сельское хозяйство
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