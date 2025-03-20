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Посол Индии: Я приложу все усилия для укрепления отношений между странами

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- Нина Ничипорова
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия в Кыргызской Республике Бирендера Сингха Ядава по случаю вручения верительных грамот и поздравил его с началом дипломатической миссии в Кыргызстане.

На встрече обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия двух стран и углубления сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и военной сферах.

Глава государства выразил уверенность, что посол Бирендер Сингх Ядав, как профессиональный дипломат с богатым опытом, внесет весомый вклад в укрепление дружбы и партнерства между Кыргызстаном и Индией.

"Двусторонние отношения между Кыргызстаном и Индией основаны на глубоких культурных и исторических связях. Мы ценим достигнутый уровень стратегического партнерства, установленного в 2019 году", - отметил Президент и подчеркнул, что Кыргызстан придает большое значение деятельности диалога "Центральная Азия – Индия" и подтверждает свою готовность участвовать в мероприятиях высокого уровня.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Кыргызстане Бирендер Сингх Ядав заверил, что приложит все усилия для углубления сотрудничества между народами двух стран.

Он отметил, что между Кыргызстаном и Индией существует значительный потенциал для расширения взаимодействия в различных сферах, включая торговлю, инвестиции и образование. В этом контексте он подчеркнул важность увеличения товарооборота и создания благоприятных условий для развития бизнес-контактов.

- Для меня было честью вручить верительную грамоту, подписанную Его Превосходительством Президентом Индии о назначении меня послом Индии в Кыргызской Республике, Его Превосходительству Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову, - сказал vb.kg после церемонии вручения верительной грамоты Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия Бирендер Сингх Ядав.

- Я передал приветствия уважаемого Президента Индии Президенту Кыргызстана и заверил его в моих максимальных усилиях по дальнейшему укреплению двусторонних отношений между нашими двумя странами.

Теплые и дружеские отношения между Индией и Кыргызстаном, основанные на взаимном доверии, уважении и взаимопонимании, переросли в стратегическое партнерство. Наше двустороннее взаимодействие и взаимодействие в рамках таких многосторонних организаций и региональных инициатив, как саммит "Индия-Центральная Азия", привело к регулярному взаимодействию на высшем и высоком уровнях. Обе страны разделяют схожие взгляды на глобальные и региональные проблемы и тесно сотрудничают на региональных и многосторонних форумах, особенно в Организации Объединенных Наций.

Мы будем тесно сотрудничать с соответствующими органами Кыргызской Республики и различными заинтересованными сторонами в целях реализации решений, принятых ранее высшим руководством обеих стран во всех областях, включая политику, экономику, торговлю, оборону и безопасность, сотрудничество в целях развития, многостороннее и региональное сотрудничество, культуру и связи между людьми.

Я также выразил благодарность президенту Садыру Жапарову за обеспечение безопасности граждан Индии в Кыргызстане, особенно индийских студентов, изучающих медицину, - отметил посол Индии, добавив, что встреча прошла в очень теплой и дружественной атмосфере, отражающей тесные связи между нашими двумя странами.


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URL: https://www.vb.kg/444109
Теги:
Индия, президент, саммит, сотрудничество, Кыргызстан, посол
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