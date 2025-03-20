"Аль-Наср" хочет переманить к себе Габриэля Магальяэса из "Арсенала"

ФК "Арсенал" столкнулся с важным трансферным решением по поводу своего ключевого защитника Габриэля Магальяэса, так как клуб Саудовской Про-Лиги "Аль-Наср", где играет Криштиану Роналду, сделал ему выгодное предложение, чтобы переманить бразильца из Лондона.

Сообщается, что ФК "Аль-Наср" предложил 26-летнему защитнику контракт на 20 миллионов евро в год. Саудовский клуб стремится усилить свою линию обороны и рассматривает Габриэля как ключевое приобретение.

Однако "Арсенал" твердо намерен удержать игрока и, как сообщается, не будет рассматривать предложения ниже 100 миллионов фунтов. Габриэль является важной частью оборонительной тактики Микеля Артеты и имеет контракт с клубом до 2027 года, что делает его ключевым элементом долгосрочных планов команды.

Продажа Габриэля может принести "Арсеналу" значительный финансовый доход, позволяя им реинвестировать средства в усиление других позиций. Однако потеря одного из основных защитников может негативно сказаться на стабильности команды, особенно в момент, когда "Арсенал" борется за главные трофеи в Премьер-лиге и европейских турнирах.

Теперь руководство "Арсенала" должно взвесить финансовые выгоды возможной рекордной продажи и спортивные последствия ухода важного игрока. С приближением летнего трансферного окна будущее Габриэля в клубе остается неопределенным.