В Кыргызстане официально отменили ЭТТН

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики сообщает, что обязательное применение электронных товаротранспортных накладных для всех видов товаров, кроме нефтепродуктов (за исключением смазочных масел), алкогольной и табачной продукции отменено с 1 января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

С 1 января 2027 года применение ЭТТН станет обязательным также для лекарственных средств и медицинских изделий. Постановление об этом принято Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

Отмена ЭТТН и списание товаров:

С модуля ЭТТН Государственной налоговой службой будут списаны все товары, кроме нефтепродуктов, алкогольной и табачной продукции. Виртуальные склады, где нет нефтепродуктов, алкоголя и табака будут деактивированы.

Освобождение от указания кодов маркировки:

До 1 апреля 2026 года налогоплательщики освобождаются от обязательного указания кодов маркировки в документах модуля ЭТТН для алкогольной и табачной продукции.

Новый вид деятельности на основе патента:

В рамках упрощенной системы налогообложения введен новый вид деятельности на основе патента - сдача в наем нежилой площади для торговой деятельности, расположенной на территориях рынков и мини-рынков. Для расчета применяется ставка за 1 квадратный метр.

Сроки выписки счет-фактур:

С 1 мая 2025 года электронные счета-фактуры должны оформляться не позднее 5 дней с момента осуществления поставки товара (за исключением реализации населению).

Налогоплательщики, осуществляющие торговую деятельность по упрощенной системе налогообложения на основе единого налога по ставкам от 0 %, 0,1%, 0.5% и 1 %, а также в зонах торговли с особым режимом, теперь могут оформлять упрощенную счет-фактуру на бумажном носителе взамен электронной счет-фактуры.

Обязательное предоставление счет-фактуры в бумажном виде:

Налогоплательщики, которые оформляют электронные счета-фактуры, обязаны их распечатывать и предоставлять покупателям (не зарегистрированным в ИС ЭСФ) в бумажном виде для подтверждения факта приобретения товаров.

Переход на электронно-бумажные счет-фактуры:

До 1 октября 2025 года налогоплательщики могут оформлять упрощенные счет-фактуры на бумажном носителе. После этой даты начнется поэтапный переход на электронно-бумажные счета-фактуры.

Государственная налоговая служба подчеркивает, что все вышеуказанные изменения направлены на упрощение налогового учета и снижения административной нагрузки на бизнес. В свою очередь, удобная и упрощенная система налогообложения, соответствующая современным технологическим стандартам, будет способствовать развитию предпринимательства в стране и ГНС продолжит работу в этом направлении.