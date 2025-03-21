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Минсельхоз Кыргызстана и ОБСЕ подписали План сотрудничества на 2025 год

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- Светлана Лаптева
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Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и Программный офис ОБСЕ в Бишкеке подписали План сотрудничества на 2025 год.

Документ закрепляет ключевые направления партнерства в области устойчивого водопользования и развития органического сельского хозяйства. Подписание состоялось в Бишкеке при участии Главы Программного офиса ОБСЕ, Посла А.А. Рогова, и Заместителя министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР С.Н. Насирдинова.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие шаги по эффективному управлению водными ресурсами в бассейнах рек Чу и Талас, а также меры по развитию органического сельского хозяйства. Эти инициативы призваны способствовать экономическому росту страны и решению актуальных экологических проблем.

План сотрудничества предусматривает проведение совместных мероприятий в течение года, направленных на повышение квалификации специалистов, внедрение передовых технологий и укрепление нормативно-правовой базы. ОБСЕ продолжит оказывать экспертную и техническую поддержку Министерству, способствуя выполнению международных обязательств Кыргызстана в сфере устойчивого сельского хозяйства.


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URL: https://www.vb.kg/444116
Теги:
Минсельхоз, ОБСЕ, Кыргызстан
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