Экс-мэр Чолпон-Аты задержан за финансирование Камчы Кольбаева

Задержан гражданин КР С.Т.К. известный в криминальных кругах как "Потап". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, задержанный был в близких отношениях с покойным "вором в законе" Камчы Кольбаевым, по протекции которого в 2017 году стал мэром города Чолпон-Ата с целью дальнейшего продвижения бизнес-проектов Кольбаева на территории города.

Кроме того, Т.К. используя свое положение в криминальном мире, оказывал покровительство отдельным лицам и субъектам предпринимательства, за что получал денежные средства.

На основании собранных материалов экс-чиновник был задержан и по постановлению Октябрьского суда водворен в Учреждение №21 СИН при МЮ КР.

Отметим, что в 2017 году мэром Чолпон-Аты стал Талант Сарбагышев.