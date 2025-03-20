Погода
$ 85.70 - 86.20
€ 93.15 - 94.15

Экс-мэр Чолпон-Аты задержан за финансирование Камчы Кольбаева

136  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Задержан гражданин КР С.Т.К. известный в криминальных кругах как "Потап". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, задержанный был в близких отношениях с покойным "вором в законе" Камчы Кольбаевым, по протекции которого в 2017 году стал мэром города Чолпон-Ата с целью дальнейшего продвижения бизнес-проектов Кольбаева на территории города.

Кроме того, Т.К. используя свое положение в криминальном мире, оказывал покровительство отдельным лицам и субъектам предпринимательства, за что получал денежные средства.

На основании собранных материалов экс-чиновник был задержан и по постановлению Октябрьского суда водворен в Учреждение №21 СИН при МЮ КР.

Отметим, что в 2017 году мэром Чолпон-Аты стал Талант Сарбагышев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444118
Теги:
ГКНБ, мэрия, задержание, Иссык-Кульская область, ОПГ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  