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Ташиева - в отставку... За связь с кыргызским народом

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- Канат Кожоев
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19 марта на заседании Жогорку Кенеша председатель ГКНБ генерал-полковник Ташиев заявил, что выполнил самое важное госзадание и теперь готов уйти в отставку. Только в отставку вместе с ним уйдут миллионы кыргызстанцев, которые его поддерживают и верят ему.

Вопрос о возможной отставке, очевидно, встал после эмоционального объяснения двоих патриотов Кыргызстана. Один из них, депутат парламента Султанбай Айжигитов, считает, чувствует и показывает себя патриотом. Другой, Камчыбек Ташиев, о своём патриотизме много не распространяется. О том, кто он и что он делает для республики, народ судит по его реальным поступкам.

Лбами эти два человека столкнулись в исторический для Кыргызстана момент ратификации соглашений с Таджикистаном и подписания договора о границах. Неопределившийся патриот-депутат сначала высказался за, потом против. Определившийся патриот-чекист с самого начала от имени народа гнул свою линию, добившись наконец решения приграничных вопросов на весьма приемлемых для Кыргызстана условиях. Которые при этом удовлетворили и таджикских оппонентов.

Султанбай Айжигитов, очень, судя по его выступлениям, переживающий за Баткенскую область, за четыре года посетил её девять раз. И ни разу не наведался туда после трагических событий сентября 2022 года.

Камчыбек Ташиев в Баткене фактически прописался – с тех пор как четыре с половиной года назад получил поручение президента Садыра Жапарова урегулировать приграничные проблемы. "Я несколько раз обращался к нему и говорил, что не справлюсь, - генерал, как всегда, предельно откровенен с народом. – Он не согласился, сказал, что только мы с ним сможем это сделать, чего мы в конечном итоге и добились".

Камнем преткновения, как уже известно, стало село Достук. Которое, исходя из его местоположения, неизбежно должно было отойти Таджикистану – в обмен на более удобные территории, а главное – покой и безопасность местных жителей. Султанбай Абдрашитович пошёл на принцип: село было нашим – значит, нашим должно и остаться. Хоть война, хоть потоп, хоть землетрясение. Принцип, в конечном итоге приносящий в жертву личным депутатским амбициям жизни, здоровье и спокойствие оставшихся в Достуке немногих кыргызстанцев.

Камчыбек Кыдыршаевич на принцип не шёл. Упорство, переходящее в упёртость, вообще не имеет ничего общего с дипломатией, а сложные пограничные вопросы решаются только дипломатическим путём. "У меня тоже сердце болит за Достук, - признался он. – Но так правильно".

Жители Достука, кстати, не считают себя пострадавшими. Наоборот: наконец-то у них появилась надежда на мирную жизнь на родной кыргызской земле. То, что им предложено вместо продуваемого всеми ветрами и простреливаемого всеми видами оружия Достука, их, по их словам, более чем устраивает и внушает оптимизм.

Обмен территориями произошёл вполне справедливый, Кыргызстан даже чуть-чуть в выигрыше. Таджикская сторона всем довольна и готова выстраивать отношения с соседями по новым правилам и законам, на основе равноправного и взаимовыгодного сотрудничества…

Ну и кто, спрашивается, прав в депутатско-генеральском споре?

"Это большая победа государства и народа, - говорил на заседании ЖК Камчыбек Ташиев. – Теперь пусть будет спокойствие, а мы свою энергию и знания должны направить на развитие страны. По правде говоря, это было сложно, были конфликты, но мы смогли сесть за стол переговоров со своим врагом и решить проблему дружно".

Всё генерал сделал правильно и достоин самой высокой награды. Но, завершив сложнейшее дело, был слегка выбит из колеи уже не таджикскими, а кыргызскими оппонентами. Кроме депутата Айжигитова, не с лучшей стороны в решении вопросов границ показал себя экс-депутат Адахан Мадумаров. Который, в отличие от Ташиева, действительно чуть не подарил участок кыргызской земли Торт-Кочо Таджикистану. По поручению тогдашнего президента Бакиева. Без юридического права подписывать такие документы.

"Мы всё изучили и возбудили на Мадумарова дело о государственной измене, - проинформировал общественность Ташиев. – Эта статья не имеет сроков давности. Это предательство интересов государства".

К предательству генерал Ташиев всегда относится нетерпимо – каким бы оно ни было и в чём бы ни выражалось. Сказалась, наверное, и понятная усталость после сложных переговоров с Таджикистаном. Отсюда и слова об отставке, оброненные Камчыбеком Кыдыршаевичем на парламентском заседании. Если, мол, президент меня отправит, я готов с радостью уйти…

Президент Ташиева в отставку, конечно, не отправит. Садыр Жапаров отлично понимает, как много для страны сделал (и ещё сделает) глава ГКНБ. Да и народ не допустит отставки человека, который один добросовестно выполняет работу нескольких ведомств. Кыргызстанцы видели Ташиева в деле, убедились, что оно у него со словом не расходится. И ждут, что генерал-полковник доведёт до конца все свои начинания. Завершит борьбу с коррупцией, загонит остатки криминала туда, где ему самое место… Да и ещё много чего завершит. Он – первый за всю историю независимого Кыргызстана поистине народный генерал, и бросить доверившийся ему народ было бы тем самым предательством, которое Ташиев не приемлет.

Садыру Жапарову, кстати, тоже совсем не время было бы уходить с президентского поста. Он взял такой крутой старт, такой курс на возрождение Кыргызстана, что теперь просто обязан дойти вместе с народом до логичного финиша.


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URL: https://www.vb.kg/444119
Теги:
граница, президент, Таджикистан, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров
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