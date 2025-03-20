Драйвер роста: кто занимает ключевое место в торговле Кыргызстана?

В 2024 году объем внешней торговли Кыргызстана предварительно оценен в 16,04 млрд долларов, увеличившись на 439 млн долларов по сравнению с 2023 годом. Основной вклад в этот рост внесло расширение торговли со странами СНГ (+10,8%) и ЕАЭС (+8,6%), в то время как товарооборот с Европой (-1,8%), Америкой (-34,9%) и Азией (-2,7%) сократился.

На долю стран СНГ приходится 37,4% товарооборота Кыргызстана, а в ЕАЭС - 31,1%. Однако, если исключить из расчетов государства Евразийского союза, то доля оставшихся стран СНГ снижается до 6,3%. Это объясняется тем, что ключевым торговым партнером Кыргызстана в обоих объединениях выступает Россия. Ее доля в нашей торговле с всем миром составляет 22,2%. Это в полтора раза больше, чем со всей Европой, у которой доля 13,8%, и почти в десять раз (9,6 раза) больше, чем с Америкой (2,3%).

В 2024 году торговля между Кыргызстаном и Россией выросла на 14,4% и составила $3 млрд 553,5 млн. Она сложилась из экспорта кыргызских товаров, которые по итогам года оценили в $1 млрд 31,7 млн и импорта, который составил $2 млрд 521,8 млн. Интересно, что рост по сравнению с 2023 годом показали, как наш экспорт, сразу на 25,3% против $823,7 млн годом ранее, так и импорт - на 10,5% (в 2023-м $2 млрд 282,8 млн). Это говорит о двустороннем развитии торговли между нашими странами. Причем учитывая, что наш экспорт растет быстрее, торговый разрыв, который по итогам 2024 года сложился в размере -$1,5 млрд, постепенно сокращается.

Основными товарами, по данным Нацстаткома, которые Кыргызстан поставляет в Россию стали детали для изготовления обуви ($115,1 млн); прочие декоративные изделия ($94,8 млн); оборудование, которое используется вместе с текстильными машинами ($66,98 млн), медные отходы и лом ($60,8 млн); узкие трикотажные полотна ($56,1 млн).

Вместе с тем оттуда мы получаем нефть и нефтепродукты, полученных из битуминозных пород ($556, 04 млн); автомобильный бензин ($324,43 млн); прутки из железа или нелегированной стали ($217,6 млн); газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие ($77,7 млн); шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао ($54,6 млн); и пшеница и меслин ($52,5 млн).

"‎На протяжении всех лет независимости для Кыргызстана Россия занимала и занимает первое место как основного торгово-экономического партнера. Здесь еще работают связи, которые существовали с того момента, когда наши страны входили в состав бывшего Советского Союза. Традиционно наша республика поставляла плодоовощную продукцию в российские регионы, и в общем-то эта традиция сохранилась", - говорит эксперт Игорь Шестаков.

Более того, по его словам, санкционная политика Запада в отношении российских товаропроизводителей с одной стороны, а с другой - уход многих зарубежных компаний из России только активизировали товарооборот между нашими странами. В последние годы он превышал $3 млрд, что является рекордом в данном сотрудничестве.

"Россия сегодня обеспечивает поставки ГСМ - это стратегическая товарная позиция для нашей республики, поскольку Кыргызстан сам не занимается добычей нефти. Также компания "Газпром" работает не только на рынке ГСМ, но и поставляет голубое топливо. Если говорить о перспективах взаимодействия, то это сотрудничество продлится в будущем. Кроме того, как известно, Россия закрывает наши позиции по фармацевтике, по продовольственным товарам, и здесь каких-либо особых перемен не произойдет, тем более мы являемся членами Евразийского союза", - продолжил Шестаков.

Таким образом, высокий уровень товарооборота является показателем глубокой экономической интеграции, связанной с членством Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и растущей потребностью в российских товарах и инвестициях.

Интересно, что зеркальные данные, представленные российскими статистическими органами, показывают еще более впечатляющие итоги товарооборота наших стран в 2024 году. Россия показывает рост взаимной торговли на 30%, а объем торговли по ее данным превысил $4 млрд. Более того, прогнозируется, что это год станет еще более успешным для партнерства наших стран. Ожидается, что в этом году эта цифра может достичь $5 млрд.

На долю России приходится 33% внешней торговли Кыргызстана, что делает ее ключевым партнером республики. Кроме того, объем параллельного импорта составил $4,5 млрд, увеличившись на 20% по сравнению с 2023 годом.

По мнению Игоря Шестакова, важную роль в двустороннем экономическом взаимодействии наших стран играет Российско-Кыргызский Фонд развития. Напомним, за десять лет работы он вложил в проекты в Кыргызстане более $760 млн.

"Инвестиции и кредиты идут прежде всего в экспортоориентированные товары для наших производителей. Как показывает статистика, мы не востребованы сегодня на рынке Европейского союза или рынке американской продукции. Основное направление, как было, так и остается - Российская Федерация", - говорит он.

Действительно, Россия является не только главным торговым партнером Кыргызстана, но и крупнейшим инвестором. В 2024 году российские инвестиции в нашему экономику достигли $500 млн. Основные направления вложений: обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, добыча полезных ископаемых, финансовое посредничество и страхование, информационные технологии и связь.

По итогам первого полугодия 2024 года общий объем прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан составил $462,2 млн, что на 107,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Среди крупнейших инвесторов - Россия, Китай и Турция.

"Наши компании успешно работают в российской швейной отрасли. Недавно появилась информация, что российские инвесторы готовы развернуть свою деятельность широко в Центральноазиатском регионе, именно в сфере легкой промышленности. Эта цепочка тоже может считаться перспективным направлением, поскольку швейная продукция хорошо известна и востребована во многих регионах России", - отметил Шестаков.

Он подчеркивает, что важную поддержку здесь играет то, что президенты двух стран, главы правительств России и Кыргызстана, профильные ведомства находятся в постоянном диалоге и контролируют выполнение межгосударственных договоренностей и обязательств, направленных на развитие и поддержку торгово-экономического взаимодействия.

Несмотря на растущие объемы торговли, одним из сдерживающих факторов является недостаточная логистическая инфраструктура. В рейтинге эффективности логистики Всемирного банка за 2024 год Кыргызстан занимает 128-е место из 139 стран. Для сравнения у Казахстана 95-е место, Узбекистана - 107-е место и Таджикистан - 124-е.

Для решения этой проблемы Российско-Кыргызский Фонд развития уже начал финансирование строительства современного транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Кокчо-Коз" на трассе Иркештам-Ош-Узбекистан. Центр будет ежедневно обслуживать 500-700 транспортных средств, предоставляя полный спектр логистических услуг, включая таможенное оформление и хранение грузов. Ожидается, что 30% прибыли от деятельности центра будет поступать в бюджет Кыргызстана.