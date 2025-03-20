Аудит выявил нарушения на 2,3 млрд сомов в Минсельхозе КР

По итогам аудита соответствия исполнения бюджета за 2023 год в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР выявлены значительные нарушения и несоблюдение финансовой дисциплины. Общая сумма несоответствий превысила 2 миллиарда 304 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

По ее данным, аудит показал значительные отклонения от финансовой дисциплины, включая нецелевое использование средств, нарушения в расчете заработной платы и социальных отчислений, а также проблемы в кассовых операциях и государственных закупках.

Общий объем бюджета министерства в 2023 году составил 10 миллиардов 628 миллионов сомов, из которых исполнено 94,6%. Однако при проведении аудита было установлено, что более 987,7 миллиона сомов были использованы не по назначению, что нарушает требования законодательства. Более того, 106 миллионов сомов были потрачены с нарушением установленных норм и правил.

Одной из основных проблем, выявленных в ходе проверки, стало нецелевое использование значительных сумм средств, в том числе 880,5 миллиона сомов, которые были потрачены не по назначению, а также 106 миллионов сомов, потраченных с нарушением требований законодательства.

Также в Минсельхозе были выявлены серьезные нарушения в выплатах заработной платы и социальных отчислениях. Общая сумма незаконных выплат составила 194,3 миллиона сомов, часть которых была восстановлена в ходе аудита - 1,2 миллиона сомов.

Другими нарушениями стали невыплата обязательных платежей в бюджет в размере 6,4 миллиона сомов, а также случаи необоснованных переводов средств и излишних авансовых платежей. Например, 2,8 миллиона сомов, подлежащие зачислению в республиканский бюджет, были переведены на специальный счет без должного основания.

Также в ходе аудита были выявлены нарушения в процессе государственных закупок. Закупки на крупные суммы проводились без соблюдения конкурсных условий и без проведения тендеров, что нарушает принципы финансовой прозрачности и честности в госзакупках.

В результате аудита были обнаружены и другие проблемы. Среди них - завышение объемов выполненных строительных и ремонтных работ, что привело к убыткам для бюджета в размере 3,8 миллиона сомов. Также, в рамках международных проектов, таких как "Повышение продуктивности сельского хозяйства и улучшение питания", были зафиксированы нецелевые расходы на сумму 915,8 миллиона сомов.

Дополнительно выявлены проблемы в деятельности государственных предприятий. Государственное предприятие "Таласское рыбное хозяйство" нарушило свой устав, незаконно продавая водоемы, а в "Узгенском рыбном хозяйстве" значительная часть земельных участков, выделенных для выращивания рыбы, была использована для возделывания риса.

Результаты аудита, выявившие эти серьезные нарушения в финансовой дисциплине Минсельхоза, указывают на необходимость срочных реформ в его деятельности. В целях устранения выявленных недостатков и усиления бюджетной дисциплины, результаты аудита будут переданы соответствующим государственным органам для принятия мер и дальнейшего расследования.