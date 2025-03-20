Аудит выявил нарушения на 913 млн сомов в Министерстве культуры

По результатам аудита соответствия исполнения бюджета за 2022–2023 годы в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР и его ведомственных учреждениях выявлен ряд серьезных несоответствий и нарушений финансовой дисциплины. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

По ее данным, в ходе аудита в общей сложности были зафиксированы финансовые и процедурные нарушения на сумму 913 162,7 тыс. сомов, из них:

Процедурные нарушения - 509 168,8 тыс. сомов (нарушения в процедурах государственных закупок, избыточные авансовые платежи, закупки без должного мониторинга и др.);

Финансовые нарушения - 403 993,9 тыс. сомов.

Нецелевое использование средств: Из 300 млн сомов, выделенных из резервного фонда президента, 33 570,5 тыс. сомов были израсходованы не по назначению, в том числе: на гастроли и постановку спектаклей - 5 121,9 тыс. сомов, на мероприятия в рамках молодежной политики - 8 897,4 тыс. сомов, на приобретение полиграфической продукции - 19 551,2 тыс. сомов.

Недостатки в управлении имуществом: Имущество и товарно-материальные ценности на сумму 62 952,7 тыс. сомов не были учтены на бухгалтерском балансе.

Нарушения порядка учета и отчетности: Выявлены факты некорректного ведения финансовых документов и сокрытия дебиторской задолженности на сумму 29 261,4 тыс. сомов.

Нарушения в сфере государственных закупок: Государственные закупки на общую сумму 84 443,9 тыс. сомов были проведены без соблюдения необходимых процедур.

Чрезмерное потребление энергоресурсов: На оплату избыточного потребления электро- и теплоэнергии было потрачено 7 702,0 тыс. сомов бюджетных средств.

В ходе аудита установлено, что подлежит восстановлению сумма в размере 119 995,0 тыс. сомов, из которых на данный момент возмещено 56 738,7 тыс. сомов.

По итогам аудита министерству и его подведомственным учреждениям были даны рекомендации по усилению финансовой дисциплины, целевому использованию бюджетных средств и усилению контрольных механизмов. Результаты аудита будут доведены до соответствующих государственных органов, а также предусмотрены меры по устранению выявленных недостатков.