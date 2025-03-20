Садыр Жапаров открыл в Баткене учебно-лечебный центр КГМА и соцобъекты

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 20 марта, в ходе рабочей поездки в Баткенскую область открыл новый учебно-лечебный и научный комплекс Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева в городе Баткен и 15 социальных объектов по стране в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, также президент объявил о выделении 1 миллиарда сомов на строительство футбольного комплекса для мэрии города Баткен из Государственного стабилизационного фонда. Это решение направлено на поддержку талантливой молодежи области и продвижение здорового образа жизни среди населения. Кроме того, он подчеркнул, что в рамках всестороннего развития областного центра в ближайшие годы планируется строительство нового города.

В своем обращении к баткенцам, президент отметил, что не только жители Баткена, но и весь народ Кыргызстана испытывает радость от того, что в преддверии праздника Нооруз, символизирующего весеннее равноденствие и обновление природы, вопросы по границам страны были полностью разрешены.

Он подчеркнул, что границы Кыргызстана начинаются с Баткена, и любые волнения в этом регионе затрагивают всю страну. Президент выразил уверенность, что теперь, с окончательным уточнением границ, этот вопрос закрыт. Кроме того, он заверил, что государство не оставит без поддержки жителей Баткена, которым приходится переселяться. Власти возьмут на себя строительство современных домов, создавая для них комфортные условия для жизни.

"Отныне кыргызско-таджикская граница станет границей мира, безопасности и добрососедского сотрудничества. В Баткене воцарится мирная жизнь, народ обретет спокойствие", - сказал Глава государства.

В рамках Национальной программы развития Кыргызстана до 2026 года, для реализации Концепции региональной политики был выдвинут проект строительства учебно-лечебного и научного комплекса Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева, и в 2022 году был заложен фундамент для этого комплекса.

Этот современный медицинский центр оснащен компьютерной томографией, цифровым рентгеновским аппаратом, ультразвуковым и эндоскопическим оборудованиями. В клинике есть стационар на 76 коек, общежитие на 96 мест и современный конференц-зал, рассчитанный на 160 человек. На строительство клиники было израсходовано 292 миллиона сомов, а на медицинское оборудование - 99 миллионов сомов.

"Особенно хочется отметить, что преимуществом этой клиники является возможность совмещения учебы и получения практического опыта: у студентов будет возможность работать под руководством профессоров, а местные жители смогут получать качественную консультацию медработников", - с гордостью подчеркнул Президент.

Садыр Жапаров отметил, что более чем полувековая история Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева, как первого медицинского высшего учебного заведения в стране, сохраняет свою лидирующую роль и по сей день. В последние годы Медакадемия получила особый статус, расширенные полномочия и одновременно взяла на себя большую ответственность, войдя в число пяти ведущих университетов страны.

"В традициях нашего народа всегда было глубочайшее уважение к профессии врача. Существует мудрая поговорка "Чыныгы дабагерлер Кудайга жакын" ("Истинные целители близки к Богу"). Именно поэтому мы обязаны оказывать им должное уважение", - сказал Глава государства.

Президент выразил выразить благодарность руководству и коллективу учебного заведения за их значительный вклад в развитие системы здравоохранения страны и за целеустремленную деятельность, направленную на достижение высоких целей. Также он поблагодарил иностранных инвесторов, которые профинансировали строительство студенческого общежития на 96 мест, а также строителей, построивших эту клинику.

Кроме того, глава государства подарил самой молодой области два автомобиля скорой помощи.

Также, одновременно, в онлайн-формате с участием Президента состоялось открытие 15 социальных объектов по всей стране, среди них: 6 школ, 4 детских сада, 2 центра семейных врачей, 1 музыкальная школа и 2 спортивных зала. В школах созданы все условия для качественного обучения учащихся, классы и лаборатории оснащены специальным оборудованием и учебно-методическим материалом.

Затем Президент Садыр Жапаров осмотрел новое здание, ознакомился с современным медицинским оборудованием, установленным в учреждении, и побеседовал с персоналом учебно-лечебного и научного комплекса имени Исы Ахунбаева.