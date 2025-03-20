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В Бишкеке прошел фестиваль "CAFA Navruz Football Festival 2025"

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- Самуэль Деди Ирие
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Сегодня, 20 марта, на полях Национальной академии футбола Кыргызского футбольного союза состоялся фестиваль "CAFA Navruz Football Festival 2025", приуроченный к празднованию Нооруза. В футбольном празднике приняли участие более 200 юных игроков, родившихся в 2015 году.

Основной целью мероприятия стало привлечение детей к футболу и популяризация этого вида спорта. В фестивале приняли участие воспитанники футбольных клубов "Ильбирс", "Алга СДЮШОР", "Ак-Барс", "Маэстро", "Анадолу", "Олимпия", "Азия Гол" и "Мурас-Юнайтед".

Для юных футболистов, их родителей и всех любителей футбола мероприятие стало настоящим праздником. В завершение фестиваля всем участникам вручили памятные сертификаты и футболки.

Организатором фестиваля выступила Лига детского футбола при поддержке Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA). Кроме того, аналогичные мероприятия пройдут и в других регионах страны.

Отметим, что фестиваль под эгидой CAFA проводится уже второй год подряд, укрепляя традицию празднования футбольного Нооруза в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/444132
Теги:
футбол, Бишкек
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