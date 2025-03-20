Задержан член ОО "Эко Мир" за систематическое вымогательство денег

Задержан гражданский активист, член общественного объединения "Эко Мир" М.Н., который, инициируя заявления в вышестоящие инстанции, запугивал работников государственных органов Иссык-Кульской области и вымогал у них денежные средства за прекращение проверок. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что М.Н. во избежание задержания правоохранительными органами организовал схему получения вымогаемых средств посредством нескольких мобильных кошельков ("О!Деньги" и "МБанк").

13 марта, при получении 52 тыс. сомов от работника Иссык-Кульского управления Службы экологического и технического надзора, он был задержан и водворен в СИЗО №23 города Каракол.

ГКНБ просит пострадавших от действий М.Н. обращаться по телефонам: (0312) 66-04-75, 62-65-04. Анонимность гарантируется.