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В Чолпон-Ате продолжают строительство системы питьевого водоснабжения

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- Светлана Лаптева
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В рамках реализации программы капитальных вложений, финансируемой из республиканского бюджета, в городе Чолпон-Ата продолжаются работы по строительству системы водоснабжения протяжённостью 4 км по улице Советской.

В настоящее время выполнено 70% строительно-монтажных работ. Уложены стальные трубы диаметром 377 мм и 108 мм на участке протяжённостью 3,1 км.

В целях своевременного завершения строительства 18 марта 2025 года состоялось совещание с участием представителей Государственного учреждения "Питьевого водоснабжения и водоотведения" при Службе водных ресурсов, мэрии города Чолпон-Ата и подрядной организацией.

По итогам встречи принято совместное решение о завершении основных строительно-монтажных работ до 15 апреля 2025 года.

Для соблюдения установленных сроков подрядной организации рекомендовано увеличить количество рабочих и специализированной техники.


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URL: https://www.vb.kg/444137
Теги:
водоснабжение, Чолпон-Ата
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