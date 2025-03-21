В Чолпон-Ате продолжают строительство системы питьевого водоснабжения

В рамках реализации программы капитальных вложений, финансируемой из республиканского бюджета, в городе Чолпон-Ата продолжаются работы по строительству системы водоснабжения протяжённостью 4 км по улице Советской.

В настоящее время выполнено 70% строительно-монтажных работ. Уложены стальные трубы диаметром 377 мм и 108 мм на участке протяжённостью 3,1 км.

В целях своевременного завершения строительства 18 марта 2025 года состоялось совещание с участием представителей Государственного учреждения "Питьевого водоснабжения и водоотведения" при Службе водных ресурсов, мэрии города Чолпон-Ата и подрядной организацией.

По итогам встречи принято совместное решение о завершении основных строительно-монтажных работ до 15 апреля 2025 года.

Для соблюдения установленных сроков подрядной организации рекомендовано увеличить количество рабочих и специализированной техники.