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Фолькер Тюрк высказался о свободе блогеров, адвокатов и СМИ в КР

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- Виктория Гунгер
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В Кыргызстане за эти годы заметно сузилось гражданство пространство. Журналисты и блогеры стали подвергаться гонениям. Это создает ситуацию боязни. Идет давление на мирные собрания. Это мешает борьбе с коррупцией и сокращает демократию. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

"По словам правозащитников, теперь каждое заявление может привести к задержанию. Это может привести к тому, что люди не смогут защищать свои права. Поэтому, властям страны нужно пересмотреть свои подходы к соблюдению свободы слова. Не должно быть никакого политического давления", - заявил Тюрк.

Также он коснулся и законопроекта "О СМИ", отметив, что отдельные его момент идут в разрез с законом и Конституцией КР.

"Правительство не должно злоупотреблять законами. Адвокаты, блогеры, правозащитники и СМИ должны быть свободны", - подчеркнул комиссар ООН по правам человека.


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URL: https://www.vb.kg/444138
Теги:
ООН, права человека, Кыргызстан
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