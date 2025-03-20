Комиссар ООН уверен, что проблему смога в КР нужно решать более эффективно

Что касается загрязнения, это напрямую связано с правом на здоровье и на устойчивую окружающую среду. Я обсуждал эти вопросы с правительством КР, и я слышал, что они серьезно воспринимают этот вопрос и собираются работать над этим. Так как качество воздуха в Бишкеке в последние годы очень плохое. Страна в первых строчках рейтингов по загрязнению воздуха, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, отвечая на вопрос VB.KG.

По его словам, достаточно много сделано для того, чтобы обеспечить права человека в области окружающей среды.

"Решать этот вопрос необходимо в партнерстве со всеми. Чтобы это делалось с перспективой изменения климата. В этом плане климатическое финансирование важно. Но, несмотря на финансовые вливания международных организаций, сделано недостаточно. Это мы видим. Это ответственность каждой страны. Но средства для того, чтобы инвестировать в "зеленые проекты" необходимы. Они имеют огромную важность для всех стран, в том числе, от КР. Поэтому, правительство республики должно более эффективно работать в этом направлении", - подчеркнул Тюрк.