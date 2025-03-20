Аномальное тепло в КР сменится дождями и снегопадами

После продолжительного периода аномального тепла и засухи в стране 24–26 марта ожидается резкая смена погоды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. По ее данным, большинстве районов пройдут дожди и грозы, в горах возможны снегопады, а местами ожидаются сильные ливни.

Температура воздуха снизится, на горных дорогах образуется гололедица, что усложнит движение транспорта. В отдельных районах западный ветер усилится до 15–20 метров в секунду.

Неблагоприятные погодные условия могут ухудшить состояние дорог, затруднить работу транспорта, энергетиков и коммунальных служб, а также осложнить выпас скота на пастбищах.