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Аномальное тепло в КР сменится дождями и снегопадами

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- Назгуль Абдыразакова
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После продолжительного периода аномального тепла и засухи в стране 24–26 марта ожидается резкая смена погоды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. По ее данным, большинстве районов пройдут дожди и грозы, в горах возможны снегопады, а местами ожидаются сильные ливни.

Температура воздуха снизится, на горных дорогах образуется гололедица, что усложнит движение транспорта. В отдельных районах западный ветер усилится до 15–20 метров в секунду.

Неблагоприятные погодные условия могут ухудшить состояние дорог, затруднить работу транспорта, энергетиков и коммунальных служб, а также осложнить выпас скота на пастбищах.


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URL: https://www.vb.kg/444140
Теги:
МЧС, погода, Кыргызстан
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