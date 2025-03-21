Кыргызстан представил ключевой план по адаптации к климатическим изменениям

В Бишкеке состоялся круглый стол по обсуждению проекта Национального адаптационного плана (НАП) к изменению климата, организованный Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики при поддержке Программы развития ООН (ПРООН).

Разработка НАП была инициирована в рамках проекта ПРООН "Продвижение процесса разработки Национального адаптационного плана для среднесрочного и долгосрочного планирования и реализации адаптационных мер к изменению климата в Кыргызской Республике" финансируемый Зеленым климатическим фондом (ЗКФ).

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, международных организаций, экспертного сообщества и гражданского сектора. В ходе мероприятия были озвучены предложения и замечания по проекту документа и дальнейшей реализации адаптационных мер.

Заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Асель Раимкулова подчеркнула: "Кыргызстан подтверждает свою приверженность Парижскому соглашению. Национальный адаптационный план – это стратегический инструмент, позволяющий эффективно реагировать на вызовы изменения климата, учитывая особенности и приоритеты нашей страны".

Постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане Александра Соловьева отметила: "Разработка Национального адаптационного плана стала возможной благодаря тесному партнерству и последовательному подходу к вопросам адаптации. Планы по адаптации ключевых секторов экономики создают долгосрочную базу для планирования и реализации конкретных проектов, включая привлечение климатического финансирования".

Участники круглого стола также обсудили дальнейшие шаги по формализации и реализации НАП. С завершением подготовки НАП начинается новый этап реализации конкретных инициатив, направленных на укрепление устойчивости страны к изменению климата, отвечающие национальным приоритетам и международным климатическим обязательствам.

Напомним, что Национальный адаптационный план – это стратегический документ, направленный на повышение устойчивости Кыргызстана к изменениям климата. В условиях роста климатических рисков, которые уже ощутимо влияют на жизнь людей и экономику страны, НАП станет основной платформой для системных решений и интеграции вопросов адаптации в развитие страны.

Проект НАП включает конкретные меры для шести ключевых секторов: сельского хозяйства и ирригация, здравоохранения, управления чрезвычайными ситуациями, сохранение биоразнообразия, энергетику и развитие климатически устойчивых зеленых городов.