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В Иссык-Куль выпустили более 5 млн мальков форели и сиги

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- Бакыт Басарбек
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Государственное предприятие "Тонский рыборазводный завод" департамента рыбного хозяйства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в очередной раз выпустило мальков рыбы в озеро Иссык-Куль. Выпущено было 500 тысяч подращенной до жизнестойкого состояния иссык-кульской форели гегаркуни в реку и 5 млн мальков сига-лудоги в само озеро Иссык-Куль.

Так как немалое содействие в работе Тонского рыборазводного завода оказала компания "Кумтор Голд Компани", то было вполне закономерно, что ее представители также принимали участие в мероприятии. Напомним, в 2023 году "Кумтор Голд Компани" выделил 982 тысяч сомов на разработку архитектурно-градостроительного заключения и проектно-сметной документации для строительства нового здания инкубационного цеха и рыборазводного питомника площадью 1200 кв метров. В этом году компания выделила 500 тысяч сомов на строительство легкого сооружения на месте впадения реки Ак-Терек в озеро Иссык-Куль для сохранения эндемических видов рыбы во время нереста. Объект будет готов в ближайшее время.

По словам заместителя председателя правления ЗАО "Кумтор Голд Компани" Канатбека Кадырова, компания придает большое значение сохранению экологии Иссык-Кульской области, так как ведет свою деятельность в этом регионе.

"Увеличение численности рыбы – одна из тех задач, в достижении которой "Кумтор Голд Компани" оказывает и будет оказывать помощь в дальнейшем. Сегодня в реку и акваторию озера Иссык-Куль мы выпускаем 5,5 млн мальков форели и сига. Надеюсь, что им дадут возможность набрать вес и вырасти во взрослых особей. Особую благодарность хочу выразить работникам Тонского рыборазводного завода, прилагающим усилия для увеличение численности рыбы в озере Иссык-Куль", - сказал он.

Мораторий президента

"Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров до 2026 года ввел мораторий на промысловую добычу рыбы в озерах Кыргызстана, в том числе и на Иссык-Куле, и за это время Тонский рыборазводный завод должен восполнить количество рыбы в озере. Только после этого можно будет вернуться к промысловому производству", рассказал заместитель директора департамента рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Нурзамат Акпаралы уулу.

"Тонский рыборазводный завод занимается в основном воспроизводством эндемичных видов рыб. Это иссык-кульская форель гегаркуни, сига-лудоги и карп-сазан. Такого рода мероприятия как раз основная задача департамента рыбопромышленного комплекса при Минсельхозе КР. То есть заниматься воспроизводством рыбных ресурсов.

Если мы пополним рыбные запасы в достаточном количестве, то мы можем открыть промысловую добычу рыбы, но перед этим, конечно, нужно заключение Академии наук КР. Ученые каждый год мониторят численность рыбных запасов в озере, и потом они дают нам свои заключения. Если количества рыбы будет недостаточно, то, я думаю, моратории может быть продлен", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/444149
Теги:
Кумтор, рыбное хозяйство, Иссык-Куль
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