Токтогул Какчекеев: Власти КР защитили свой народ и заслуживают уважения

Парламент Кыргызстана ратифицировал договор с соседним Таджикистаном о границе, переговоры о которой продолжались между обеими сторонами более 20 лет. Документ был одобрен большинством голосов.

- То, что в Бишкеке состоялось подписание договора о государственной границе между Кыргызстаном и Таджикистаном, - это большое историческое событие, я бы сказал, международного значения, - сказал в интервью vb.kg председатель Общественного объединения "Республиканский совет ветеранов войны, Вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла Кыргызстана" Токтогул Какчекеев.

- Неурегулированность этого вопроса неоднократно становилась причиной конфликтов с участием местных жителей и военнослужащих двух республик, в том числе с применением огнестрельного оружия. Последний из них произошел в начале осени 2022 года. Всего с 2014 года на кыргызско-таджикской границе произошло не менее 10 серьезных конфликтов.

Поэтому наш президент Садыр Жапаров поставил задачу – найти решение по мирному урегулированию вопроса о госгранице. Столетиями мы жили по-соседству и до образования Союза, и во время него. И после обретения независимости необходимо было создать режим наибольшего благоприятствования для установления доверительных отношений, сотрудничества, свести на нет угрозу конфликтов.

Два года работали над этой задачей. Решение вопроса о делимитации и демаркации границы, как известно, было поручено заместителю председателя кабинета министров, генерал-полковнику, Герою Кыргызстана Камчыбеку Ташиеву, который в течение двух лет вместе с экспертами работал очень интенсивно над решением этой непростой задачи. В народе даже шутили, что одна его нога в Бишкеке, а другая – в Баткене. Это говорит о том напряжении, той ответственности, которые были на него возложены. И он справился с этим заданием. Не случайно президент Таджикистана Эмомали Рахмон публично пожал руку Ташиеву. Таким образом, я думаю, он выразил свое восхищение принципиальностью и трудолюбием генерал-полковника в ходе решения этого сложного вопроса.

Договор дает надежду каждому жителю Кыргызстана и Таджикистана, особенно приграничных районов, на прекращение всех конфликтов, которые, к сожалению, как я уже сказал, периодически возникали на границе. Люди с обеих сторон терпели бедствия и погибали. И установление мира там очень дорогого стоит.

Определение государственной границы обеспечит мирные отношения между нашими странами. Вопрос, на мой взгляд, надо рассматривать еще шире, поскольку это позволит создать прочную основу для дальнейшего всестороннего расширения межгосударственных отношений во всех сферах – политической, экономической, военной, культурно-гуманитарной и других. Главное состоит и в том, что урегулирование пограничных споров между двумя странами внесет вклад в укрепление безопасности всего региона.

Как ветераны, вообще народ Кыргызстана восприняли подписание договора?

- Судя по выступлениям президентов обеих стран при подписании договора, можно говорить о взаимном признании этого важнейшего документа. И это вызвало в народе чувства глубокого вздоха и удовлетворения, что наконец-то восстанавливаются добрососедские отношения. Скажу более, президенты Кыргызстана и Таджикистана подписанием этого договора обеспечили мир во всей Центральной Азии. Президенты Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, как сообщалось, намерены встретить Нооруз вместе в Худжанде. Это тоже о многом говорит.

Как человек военный, скажу, что ни один спор не решается без уступок, тем более, что жители приграничных территорий, скорее, больше приобрели, чем потеряли. Во-первых, приобрели мирную жизнь. Им будет оказана необходимая помощь. Насколько известно, уже началось благоустройство поселка "Достук", вплоть до строительства там новых домов и инфраструктуры.

В целом же хочу сказать, что руководство страны, которое защитило свой народ, молодое поколение от войны, сделало великое дело. И поэтому заслуживает большого уважения.