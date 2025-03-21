Узбекистан обыграл Кыргызстан в отборе на чемпионат мира по футболу

20 марта 2025 года в Ташкенте состоялся ключевой матч седьмого тура азиатского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная Кыргызстана уступила Узбекистану со счетом 0:1.

Переломный момент встречи произошел на 24-й минуте, когда Саид Дациев получил красную карточку, оставив гостей вдесятером. Уже через две минуты Элдор Шомуродов упустил шанс удвоить преимущество, не реализовав пенальти. Единственный гол в матче был забит на 40-й минуте - точный удар Хожиакбара Алижонова после передачи Аббосбека Файзуллаева принес хозяевам три очка.

Этот результат позволил сборной Узбекистана укрепить позиции в группе A и приблизиться к выходу на чемпионат мира 2026 года, тогда как сборная Кыргызстана продолжает борьбу за путевку на мундиаль.