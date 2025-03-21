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Садыр Жапаров: "Наша сила – в наших национальных ценностях"

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 21 марта, принял участие в праздновании Нооруза на центральной площади в г.Ош.

Мероприятие началось с показа фильма "Жаңы Кыргызстан", после чего был представлен театрализованный пролог о значении праздника, о важности гармонии между природой и человеком, а также обновлении и возрождении.

Далее глава государства поздравил всех кыргызстанцев с праздником Нооруз.

Текст поздравления (свободный перевод):

"Дорогие кыргызстанцы!

Уважаемые жители города Ош!

Дорогие соотечественники!

Смена времен года идет своим чередом, и в нашей стране пробуждается весна. С древних времен наш народ жил в гармонии с природой и с нетерпением ждал прихода весны, равного целому году обновления.

Наши предки придавали особое значение приходу весны как началу нового этапа жизни. Вместе с многими народами Востока они отмечали весенний праздник – Нооруз. В этот день, независимо от возраста, люди выходили в поле, прокладывали борозды плугами, запряженными волами, и сеяли зерна, готовясь к будущему урожаю. В день весеннего равноденствия – Нооруз – люди молились о благополучии народа, сохранности скота, мире и достатке, а также просили у Создателя обильного урожая осенью.

Сегодня, продолжая традиции наших предков, я с радостью поздравляю всех кыргызстанцев, а также наших соотечественников, живущих в разных уголках мира, но всегда помнящих о своей Родине, с прекрасным праздником – Нооруз! Пусть этот день принесет всем изобилие, духовную чистоту, мудрость, благополучие и достаток! С праздником Нооруз, мой дорогой народ!

Когда мы говорим об Оше, мы вспоминаем древний город с историей более трех тысяч лет.

Ош, являясь крупным торговым центром на Великом Шелковом пути, соединявшем Средиземноморье, Европу, Ближний Восток, Памир, Тибет, Китай и Индию, был и остается гордостью всех кыргызстанцев!

В самом центре города находятся священная гора Сулайман-Тоо, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, невероятной красоты река Ак-Буура, зеленые сады, которыми восхищался наш предок Бабур, многонациональный гостеприимный и трудолюбивый народ – все это делает Ош уникальным и притягательным для каждого.

В свое время город был "Культурной столицей Содружества Независимых Государств", "Культурной столицей тюркского мира" и "Главным туристическим провайдером Великого Шелкового Пути" и значимость Оша с каждым годом продолжает расти. Город продолжает развиваться в политической, экономической, научной и культурной сферах, сохраняя при этом многонациональное единство.

Уважаемые горожане, давайте бережно хранить и развивать город Ош, оставленный нам нашими предками и которым сегодня восхищается мир.

В этом году для города Ош из республиканского бюджета выделено 2 млрд 700 млн сомов. На эти средства будет проведён капитальный ремонт 11 улиц города, включая тротуары и зелёные зоны. Также будет приобретена необходимая дорожная техника взамен устаревшей.

Давайте и далее улучшать город Ош, отличающийся своим единством и гостеприимством!

Кроме того, на улучшение дорожной инфраструктуры всей Ошской области из государственного Стабилизационного фонда дополнительно выделено 4 млрд сомов. Эти средства будут направлены на ремонт трех стратегических автодорог: Өзгөн – Мырза-Аке – Кара-Кулжа, участка Ноокат – Кызыл-Кыя автодороги Ош – Баткен – Раззаков, а также трассы Ош – Кара-Суу.

Уважаемые соотечественники!

В этом году праздник Нооруз совпал со священным месяцем Орозо. Как вы знаете, Орозо – это месяц очищения. Давайте попросим Всевышнего о прощении, очистим свои души и будем заботиться о светлом будущем для всего Кыргызстана.

Развитие и процветание Кыргызстана зависят от стабильной обстановки и мира в стране. Хочу сказать, что светлое будущее Кыргызстана неразрывно связано с миром в нашем народе и решением вопросов, касающихся наших границ.

Как вам известно, три года назад мы полностью уточнили границы с соседним Узбекистаном. А затем, после долгих переговоров, вопрос границ, который оставался нерешенным с 1924 года и тяготел не только баткенцев, но и весь кыргызский народ, был окончательно решен и с Таджикистаном. В течение четырех лет, работая не покладая рук с экспертами, досконально знающими вопросы границы, мы "семь раз отмерили, один раз отрезали", руководствуясь интересами не одного села, а всей страны. В итоге нам удалось привести этот вопрос в порядок.

Безусловно, обмен некоторых земель, которые наши предки издавна считали родными и на которых жили, был нелегким решением. Однако представители обоих государств, учитывая взаимные интересы, вели долгие споры и жаркие дискуссии, и в итоге линия кыргызско-таджикской границы была окончательно определена. Полное урегулирование границ свидетельствует об укреплении независимости и территориальной целостности Кыргызстана.

Президенты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 31 марта проведут встречу в Худжанде. Мы подпишем соглашение о государственных границах республик.

Даст Бог, отныне жизнь наших соотечественников, проживающих в приграничье Баткенской области, станет беззаботной. Государство построит дома для жителей Баткена, которые были вынуждены переселиться, создав для них все необходимые условия.

С этого момента кыргызско-таджикская, кыргызско-узбекская границы станут границами мира и спокойствия, границами тесного сотрудничества между двумя соседями. Стоит отметить, что новость о решении пограничного вопроса, с воодушевлением была воспринята мировым сообществом и международными организациями.

Теперь, чтобы вывести наше сотрудничество на новый уровень, мы предлагаем инициативу создания безвизового режима между странами Центральной Азии, а также единую визу для гостей региона, прибывающих из других стран.

Уважаемые соотечественники!

Мне бы хотелось пожелать, чтобы в этот праздник Нооруз, вместе с пробуждающейся природой, перед весенним обновлением, очищались и наши души, мысли. Я считаю, что настало время каждому - от подростков, вступающих во взрослую жизнь, до седовласых аксакалов, накопивших мудрость, - словно земледельцы, вспахивающие землю и сеющие новые семена, оставить в прошлом ложные взгляды минувших времен и двигаться вперед, опираясь на наследие предков, их честь и достоинство.

Мы взяли курс на построение нового Кыргызстана, стремясь навести порядок во всех сферах.

Сначала был принят Указ "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности", затем идеологический курс, направленный на "Национальные ценности", а также другие указы. Эти шаги направлены на то, чтобы подняться выше повседневных забот, вернуться к нашим исконным ценностям, глубоко впитать их в свою сущность и восстановить доверие между народом и властью. Постепенно наши усилия начали приносить плоды. Такими благими намерениями, прокладывая путь к светлому будущему, мы сформировали прочный Уңгужол - основополагающий путь, который ведет к национальному духу и мировым высотам. В поддержку этого стремления я издал указ "Улуттук дем – дүйнөлүк бийиктик" (Национальный дух – мировые высоты).

Наши священные духовные ценности, бережно хранимые народом, не были стерты с исторической арены за тысячи лет. Они сохранили нас как независимую нацию и будут сохранять впредь. В стремлении к мировому уровню Уңгужол станет стержневым направлением национального духа.

Следуя этому пути, мы направим деятельность государственных, общественно-политических и гражданских институтов в единое русло, воспитаем поколение, уважающее традиции, дорожащее своими корнями, стремительное к современным наукам, мастерству и высоким культурным стандартам. Именно так мы построим сильный Кыргызстан!

Уважаемые соотечественники!

В нашем народе есть поговорка "Жаздагы аракет – күздөгү берекет" ("Усилия весной – благословение осенью"). Раньше развитие государства, успехи граждан, их самосовершенствование основывались только на образовании и науке, и то это оставалось только на бумаге. Сейчас же мы намерены реализовать этот принцип. Поэтому кратко остановлюсь на преимуществах 12-летнего образования, о котором сейчас говорят в нашем обществе. Если мы оглянемся назад, то увидим 3, 8, 10, 11-летнии системы образования. Мир постоянно меняется. В более чем 150 развитых странах мира, систему образования адаптировали к требованиям времени и методы обучения изменились, благодаря 12-летней системе образования. От заучивания отказались и перешли на применение полученных знаний в реальной жизни и раннюю профессиональную ориентацию.

12-летняя система образования с ее особенностями зарекомендовала себя, как успешная. Потому, считаю, что нам необходимо следовать пути, через который проходит весь мир. Мы начали с обсуждения плюсов и минусов, определили цели и задачи, утвердили соответствующие положения. Тем самым, показывая, что не остаемся в стороне от мировых тенденций. И без того мы технологически отстали на 100 лет.

Мы постепенно решаем возникающие проблемы и будем только ускорять этот процесс. Нам необходимо оказать материальную и морально-идеологическую поддержку системе образования, потому что знаем, что это приведет к еще большим успехам. Могу твердо сказать, что без поддержки образования, другим отраслям развиваться сложно!

Кроме внедрения улучшенной системы образования, есть целый ряд других важных целей. Наряду с начатыми весной сельскохозяйственными работами, мы также будем развивать другие сферы экономики. Этот год имеет особое значение для нашей страны. Кыргызстан вступает в период крупных изменений, направленных на укрепление экономики, повышение качества жизни и создание новых рабочих мест.

В 2025 году в нашей стране будут запущены несколько стратегических объектов. Среди них – новые гидроэлектростанции, строящиеся в Джалал-Абадской, Ошской и Нарынской областях, которые внесут большой вклад в обеспечение страны экологически чистой энергией.

В Ошской области начнет работать фабрика по производству текстильной продукции, будут созданы сотни рабочих мест.

В Чуйской области начнется строительство новых логистических центров, что значительно расширит возможности для торговли и экспорта.

В регионах страны будут открыты предприятия по производству строительных материалов. В нашей столице, Бишкеке, откроем современный автовокзал, для пассажиров будут созданы комфортные условия. Откроем новый Ошский рынок, и будут созданы удобные условия для пассажиров и торговцев.

Таким образом, в этом году мы планируем запустить 128 новых предприятий.

Уважаемые соотечественники, я перечислил лишь некоторые из них. Эти проекты – результат наших общий усилий, который символизирует обновление, подобно празднику Нооруз, и наше стремление к светлому будущему.

Дорогие соотечественники!

Уважаемые сограждане!

В нашем народе есть мудрое изречение: "Пейил оңолмоюн – иш оңолбойт" ("Пока не изменится помысел, не изменится и дело"). Пусть вместе с праздником Нооруз, символизирующим равноденствие и обновление всего живого, обновятся и наши мысли, окрепнет дух, и мы устремимся к новым вершинам!

Давайте, начиная с каждой семьи и до уровня всей страны, достигнем целей и осуществим планы, которые наметили на этот год. Внесем свой вклад в развитие Кыргызстана честным трудом, достоинством и созидательной работой.

Наша сила – в наших национальных ценностях и нерушимом единстве! Пусть в многоэтничной стране всегда царят согласие, дружба и изобилие!

Дорогие кыргызстанцы, пусть все добрые пожелания, произнесенные в этот светлый день, обязательно сбудутся!

С праздником Нооруз!".


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URL: https://www.vb.kg/444152
Теги:
Нооруз, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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