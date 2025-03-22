В парке "Ынтымак" прошел масштабный праздник в честь Нооруза

В одном из парков Бишкека состоялось масштабное праздничное мероприятие, на котором гости могли насладиться концертной программой, посетить пять тематических юрт, познакомиться с культурами и традициями народов Кыргызстана, поучаствовать в национальных играх, а также попробовать традиционные блюда, такие как сумолок и боорсоки.

Одной из участниц праздника стала преподаватель по классу комуза в Музыкально-педагогическом институте имени Таштана Эрматова Уулкыз Ирсаканова, которая рассказала нашему изданию, что их студенты не только выступали, но и активно поддерживали атмосферу мероприятия.

"Мы сегодня волонтёрствуем вместе со студентами, чтобы содействовать в проведении праздника Нооруз. От имени нашего института мы предоставили музыкальные инструменты, среди которых традиционные - комуз, добулбас, ооз-комуз, сыбызгы, а также инструменты других народов, например, мандолина и саз", - говорит Ирсаканова.

Кроме того, Уулкыз Ирсаканова привезла особые музыкальные инструменты, которые активно применяются в работе с детьми с инвалидностью:

"Это губная гармошка, калимба и глюкофон - инструменты, на которых можно играть, даже не имея музыкального образования. Мелодии можно записывать в виде цифр, и дети просто ритмически отстукивают нужные элементы. Так они могут интуитивно исполнять музыку, не зная нотной грамоты", - добавила преподавательница.

Организаторы мероприятия рассказали, что на празднике предусмотрены юрты, каждая из которых имеет свою тематику. Одна юрта посвящена предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, другие - кыргызско-российской дружбе и творчеству различных ремесленников.