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Верховный комиссар ООН высказался по соглашению между КР и РТ

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- Виктория Гунгер
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Журналист издания VB.KG задал Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку вопрос о том, как в ООН оценивают соглашение по кыргызско-таджикской границе?

Верховный комиссар был рад, когда получил новости по приграничному соглашению между Кыргызстаном и Таджикистаном.

"Я помню тогда кровопролитный конфликт 2022 года между КР и РТ. В это время я находился в Нью-Йорке. Погибло много людей, были значимые потери. Я очень надеюсь, что сейчас в рамках этого соглашения все будет развиваться самым лучшим образом для обоих государств. И, наконец, воцариться мир после столь длительных переговоров", - подчеркнул Фолькер Тюрк.


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URL: https://www.vb.kg/444156
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, ООН
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