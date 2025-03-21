Индия принимает немецкие вузы для расширения академического сотрудничества

Представители более 80 немецких университетов и научных учреждений посетят Индию в марте, став важным шагом к углублению академического сотрудничества между Индией и Германией. Делегация примет участие в ряде мероприятий, включая форум "Индийско-немецкое сотрудничество: исследования, инновации и трансфер", а также в праздновании 65-летия присутствия DAAD в Индии.

В марте 2025 года более 80 немецких университетов и исследовательских организаций посетят Индию в рамках инициативы, направленной на укрепление академического и научного обмена между двумя странами. Делегация примет участие в ряде высокоуровневых мероприятий, включая открытие Немецкой школы технологий в PSG College of Technology в Коймбаторе, форум "Индийско-немецкое сотрудничество: исследования, инновации и трансфер" и конференцию APAIE 2025 в Нью-Дели.

Визит также совпал с празднованием юбилея DAAD - 65 лет с момента начала его работы в Индии. Немецкий посол в Индии Филипп Аккерманн отметил важность сотрудничества между Индией и Германией в области науки и образования.

"Партнерство Индии и Германии в сфере науки и образования крепнет с каждым годом. Это одна из основ наших двусторонних отношений. В Германии обучается почти 50 000 студентов из Индии, что делает их самой большой группой иностранных студентов", - подчеркнул Аккерманн.

Визит начнется с программы "Политика высшего образования" с 16 по 22 марта, в рамках которой 20 руководителей ведущих немецких университетов и академических представителей посетят Хайдарабад и Нью-Дели. Обсуждения будут сосредоточены на институциональных партнерствах и новых академических сотрудничествах, направленных на углубление образовательного обмена и развитие совместных исследований между Германией и Индией.

Особое внимание будет уделено открытию Немецкой школы технологий в PSG College of Technology в Коймбаторе. На церемонии присутствуют представители немецких университетов прикладных наук. Этот проект, поддержанный DAAD, направлен на развитие образования в области технологий и инженерии, что позволит улучшить навыки, востребованные в промышленности, и стимулировать инновации, ориентированные на исследования.

Важным событием станет также форум "Индийско-немецкое сотрудничество: исследования, инновации и трансфер", который соберет 250 представителей из Германии и Индии. Форум станет ключевой платформой для сотрудничества в сфере образования и исследований, создавая новые возможности для обмена знаниями и инновациями.

"Участие более 80 немецких учреждений высшего образования в Индии в марте этого года отражает растущий интерес к укреплению академических связей. Эти мероприятия демонстрируют нашу приверженность продолжению обмена в области образования, исследований и инноваций между Индией и Германией", - сказала Катя Лаш, директор регионального офиса DAAD в Нью-Дели.

Делегация также примет участие в конференции APAIE 2025, которая пройдет с 25 по 27 марта в Нью-Дели. Более 70 немецких университетов будут участвовать в немецком павильоне, взаимодействуя с индийскими и международными представителями академических кругов для расширения партнерств и научных сетей.