Азербайджан подарил Кыргызстану десять новых пожарных машин

По поручению президента Ильхама Алиева Министерство чрезвычайных ситуаций Азербайджана отправило материально-техническую помощь в Кыргызстан, сообщают информагентства Азербайджана.

Гуманитарная помощь, отправленная паромом из Бакинского международного морского торгового порта, состоит из 10 пожарных автомобилей специального назначения марки КамАЗ. Техника направлена для поддержки укрепления материально-технической базы МЧС Кыргызской Республики и имеет все необходимые технические параметры для эффективной борьбы с пожарами.

Так, пожарные автомобили, обладающие большой водоемкостью и возможностью перевозки личного состава в количестве шести человек, отличаются не только высокой производительностью в борьбе с пожарами в условиях бездорожья, особенно на сложных и труднопроходимых участках рельефа, но и надежностью, удобством в эксплуатации и обслуживании.

Этот шаг Азербайджана направлен на поддержание дружественных отношений с Кыргызстаном и содействие в укреплении возможностей для эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации в стране.