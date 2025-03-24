"Фильм "Прекрасный возраст" меняет женский взгляд на жизнь после 50 лет

В Бишкеке состоялся закрытый показ документального фильма "Прекрасный возраст", снятого студенткой Кыргызского государственного университета культуры и искусств имени Б. Бейшеналиевой Арууке Осмоновой-Лобян. Картина посвящена женщинам 50+, их поиску себя, преодолению стереотипов и обретению внутренней свободы. Через истории героинь фильм передает важный посыл: возраст - это не граница, а новый этап, полный возможностей для творчества, самовыражения и яркой жизни.

По мнению автора фильма, к этому возрасту наступает самое золотое время.

"Это момент, когда человек уже сформировался как личность, у него есть свои моральные принципы, жизненные ориентиры и опыт. Он достиг профессиональной реализации, а дети, как правило, уже выросли и стали самостоятельными. Базовые потребности закрыты, и, наконец, наступает время для себя, для творчества, для реализации того, что откладывалось годами".

Фильм показывает, что зрелость - это не закат возможностей, а их расцвет. Это время, когда женщина может осознанно выбрать, чем хочет заниматься, заново открыть в себе интерес к жизни, воплотить мечты, которые раньше казались недостижимыми. Картина вдохновляет не бояться меняться, идти навстречу своим желаниям, находить новые смыслы и радоваться каждому моменту.

"Творить и вытворять" - этот посыл стал ключевым для героинь фильма, которые доказывают, что в любом возрасте можно смело выражать себя, открывать новые грани своей личности и приносить пользу обществу, оставаясь яркими, активными и счастливыми", - говорит режиссер.

Свои впечатлениями от картины поделилась и поэтесса, член Союза художников Кыргызстана и Евразийской творческой гильдии Лондона, финалистка международного конкурса Open Eurasia-2019 Лариса Пак.

"Я считаю, что нужно больше таких фильмов. Они помогают тем, кто уже опустил руки, кто почему-то решил, что их время ушло. Этот фильм буквально пробивает сознание, заставляет действовать, переосмыслить свою жизнь. Это очень оптимистичная и вдохновляющая работа", - отметила художница.

Среди зрителей, которых глубоко затронул фильм, была художница и писательница Гульнар Эмиль.

"Я очень благодарна за этот фильм. Мне кажется, он давно назревал, но именно вы его сделали. Это не просто красивая картинка - он жизненный, настоящий, он затрагивает тонкие струны души. Вы не стали скрывать быт, не сделали идеализированную открытку, а показали реальность. Мы все не свободны от неё, но даже в этом повседневном мире женщина - бриллиант. Вы не скрыли морщины, но показали, что они прекрасны. Вы использовали крупный кадр, которого избегают все женщины, но именно он сделал этот фильм особенным", - сказала она.

Высоко оценила фильм и кинокритик Гульбара Толомушова, отметив его уникальность в отечественном кинематографе. По ее словам, картина показывает реальные и сильные женские образы, вдохновляя на самовыражение, несмотря на возраст и жизненные обстоятельства.

"Это необычное явление для нашего кино. Обычно в нашем кинематографе мы видим трагические и драматические истории о женщинах, а здесь показаны реальные, живые женщины, полные силы и энергии. Этот фильм вдохновляет и показывает, что возраст и жизненные обстоятельства не мешают развиваться и самовыражаться. Это стоит внимания", - сказала она.

"Это действительно смело - как со стороны Арууке, так и со стороны этих удивительных женщин, которые показывают, что возраст не является преградой для творчества и самовыражения. Каждая из них раскрывает свою уникальную историю, и этот фильм служит прекрасным примером того, как можно прожить свою жизнь с достоинством и энергией в любом возрасте. Я искренне благодарна за этот фильм, который не только вдохновляет, но и глубоко трогает, заставляет переосмыслить многие вещи. Это работа, которая оставляет сильное впечатление, и я думаю, что она станет важным вкладом в наше кино", - добавила заведующая музей-мастерской Суймонкула Чокморова Эльнура Омуралиева.

Как сообщили организаторы, фильм выйдет в широкий прокат после участия в ряде кинофестивалей.