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Ошский рынок в работах Зеленской: память об историческом месте города

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- Назгуль Абдыразакова
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В прошлом году стало известно, что знаменитый Ошский рынок в Бишкеке перенесут за город. По данным из открытых источников, ранее он был известен как Советский (Ала-Арчинский) колхозный рынок и был реконструирован в 1983 году. Его проект разработали архитекторы Анатолий Нежурин, Юрий Чубаров и Кубанычбек Назаров. Свое нынешнее название рынок получил благодаря строителям из Оша.

Ошский рынок вдохновил известную кыргызстанскую художницу и иллюстратора Татьяну Зеленскую на создание серии работ, запечатлевших его неповторимую атмосферу.

В интервью корреспонденту vb.kg художница Татьяна Зеленская рассказала, что выбор Ошского рынка для своей серии работ был не случайным. Этот рынок стал для неё важным символом городской жизни и повседневности. Татьяна поделилась, что изначально она воспринимала Ошский рынок как место хаоса и проблем, но, как художница, увидела в нём другую сторону - уютную, трогательную и наполненную жизнью. Работы Зеленской отображают не только архитектурные детали, но и атмосферу рынка.

Татьяна, как зародилась идея создать серию картин об Ошском рынке? Что вас вдохновило на этот проект?

Рисование было моим способом изучения городского пространства, исследуя повседневность. В этом смысле Ошский особенно показателен - я хочу сохранить его визуальные образы, пока базар не снесли.

Как вы выбираете моменты или сцены для своих иллюстраций? Какие элементы рынка для вас наиболее важны в передаче его атмосферы?

Когда я задумывала эту серию, представляла, что Ошский рынок получится драматичным, проблемным, даже опасным местом - таким, каким мне казался базар, когда я бывала там в качестве покупателя. Но, рассматривая Ошский базар глазами художницы, в поисках сюжетов и композиций, я увидела его другим - ярким, трогательным, уютным.

Сейчас могу сказать, что это серия рисунков о рутине и уюте жизни базара.

Когда вы изображаете людей на рынке, как вы стараетесь запечатлеть их характеры? Можно ли узнать себя в ваших работах?

Я изображала обыденность, подсвечивая её тихую и добрую красоту. Мне было интересно найти визуальные образы, характерные для этого места и времени - например, несколько раз повторяющийся жёлтый пакет с изображением клубники или красный китайский термос.

Мой метод рисования заключался в том, что, гуляя, я делала почти случайные фотографии, незаметные для прохожих. Потом возвращалась, выбирала снимок и рисовала на iPad, используя его как подсказку. Однако узнать конкретного человека или увидеть фотографическое сходство не получится, потому что я сильно отходила от фотореференса в пользу передачи атмосферы и моего субъективного впечатления.

Сколько времени у вас уходит на создание одной работы, и какие инструменты вы используете в своей работе

На создание одного такого этюда уходило от получаса до трёх часов. А ещё это - мой ответ на повсеместное "искусство" нейросетей. Сейчас хочется создавать что-то максимально человеческое, неидеальное, но имеющее смысл. Что-то, что будет откликаться у других людей, трогать честностью. Поэтому я рисовала, не пытаясь впечатлить зрителя лихой техникой, реалистичностью или драматичностью. Наоборот, я позволила процессу идти интуитивно и случайно, отключив внутреннего критика. И это был волшебный опыт - самая приятная часть дня, когда я брала планшет и садилась рисовать. Как художница, привыкшая работать над проектами, могу сказать: рисовать не на заказ, а просто так, потому что хочется, - невероятное удовольствие.

Я планирую продолжать исследовать и рисовать. Сейчас думаю над темами и хочу переключится на портреты


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URL: https://www.vb.kg/444165
Теги:
искусство, Ошский рынок, художник, Бишкек
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