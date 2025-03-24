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Тюркский мир обзавёлся цифровым кошельком

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Финансовое приложение Turan объявило о начале деятельности цифрового кошелька в Азербайджане, сообщает агентство "Анадолу".

Согласно заявлению компании, это событие станет важным шагом в реализации видения Turan по "укреплению финансовой интеграции в тюркском мире".

Приложение готовится к созданию региональной тюркской финансовой экосистемы, выходя на рынок Азербайджана.

В ближайшее время Turan планирует запустить лицензированные приложения цифрового кошелька в других тюркских государствах, таких как Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

Стремясь создать коридоры денежных переводов между тюркскими государствами, Turan предлагает возможность сверхбыстрых денежных переводов в Азербайджан, Казахстан, Турецкую Республику Северного Кипра, Кыргызстан и Узбекистан.

Благодаря предоставляемым услугам приложение делает трансграничные транзакции более доступными и быстрыми для миллионов людей в тюркском мире.

Основатель и генеральный директор Turan Озгюр Байрактар заявил, что начало лицензированной деятельности в Азербайджане является большим шагом на пути к укреплению финансовой интеграции в тюркском мире.

Turan полностью изменит коридоры денежных переводов между целевыми странами, укрепив инфраструктуру денежных переводов между кошельками, отметил Байрактар и добавил "Предлагая более быстрые и недорогие решения по сравнению с традиционными банковскими системами, Turan устранит финансовые границы в тюркском мире и предоставит легкодоступные финансовые услуги миллионам людей".


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URL: https://www.vb.kg/444169
Теги:
Организация тюркских государств
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