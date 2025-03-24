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Кыргызский боец Ырыскелды Дуйшеев проведет бой в Сеуле

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызский боец смешанных единоборств Ырыскелды Дуйшеев по прозвищу Мотор проведет очередной поединок на престижном турнире Road FC 73, который состоится 28 июня 2025 года в Сеуле, Южная Корея.

Его соперником станет корейский файтер Хён У Ким, на счету которого 6 побед и 2 поражения. Бой пройдет в весовой категории до 63 кг. Дуйшеев, имеющий безупречный рекорд со счетом 11-0, намерен продлить свою победную серию и укрепить позиции на международной арене.

Турнир Road FC является одной из крупнейших организаций в Азии, и участие кыргызского бойца в этом событии привлекает внимание фанатов единоборств.

Напомним, что Дуйшеев ранее одержал несколько ярких побед, благодаря которым заработал прозвище "Мотор" за свою скорость и агрессивный стиль ведения боя.


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URL: https://www.vb.kg/444171
Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
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