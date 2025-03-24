В КР c 1 сентября водителям-нарушителям придётся сдавать тест на ПДД

По поручению президента Садыра Жапарова с 1 сентября этого года вводится процедура проверки знаний правил дорожного движения (ПДД) у водителей, нарушивших правила, прямо на месте остановки. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

"Если водитель не знает ПДД, его водительское удостоверение временно изымается и направляется в учреждение "Унаа" (удостоверения он не лишается).

Водитель в любое удобное время может прийти в "Унаа", пройти повторное тестирование на знание правил дорожного движения и сразу же получить своё удостоверение обратно.

Если водитель не сдаст тест, он сможет пересдать его позже. Удостоверение возвращается только после успешной сдачи экзамена.

Почему вводится такая мера?

После 90-х годов многие получили водительские удостоверения, даже не изучая ПДД.

Многие, к сожалению, получили права не через обучение, а через покупку. Лишь 20–30% водителей действительно сдавали экзамены.

До 2020 года водительские удостоверения массово продавались за 15–20 тысяч сомов. Сейчас эта практика полностью прекращена, и все получают права только после обучения.

К сожалению, в стране фиксируется множество ДТП. Основными виновниками аварий оказываются водители, не знающие правил, купившие свои права. Если таким водителям показать пять дорожных знаков, они не смогут опознать ни один.

Я не буду приводить статистику, но количество погибших на дорогах исчисляется сотнями. Из-за тех, кто не знает ПДД, дети становятся сиротами, родители теряют своих сыновей и дочерей, переживая страшные трагедии. Многие становятся инвалидами.

Именно поэтому Президент поручил министру внутренних дел и руководителю "Унаа" разработать план действий до 1 сентября.

По предварительной информации, при первом направлении на повторное тестирование водитель должен будет заплатить 500 сомов. Если он не сдаст и придёт второй раз – 1000 сомов, третий раз – 2000 сомов. В случае третьей неудачи за четвёртую попытку придётся заплатить 4000 сомов.

Этот механизм создан, чтобы водители серьёзнее готовились к тесту.

До 1 сентября осталось ещё пять месяцев. Тем, кто плохо знает ПДД, советуем начать учить их уже сейчас.

Если после 1 сентября ваше удостоверение будет временно направлено в "Унаа", не возмущайтесь.

Весь процесс будет записываться на видео. Во-первых, никто не сможет обвинять инспекторов ДПС. Во-вторых, те, кто не знают правил, сами же окажутся в неловком положении", - говорится в сообщении Алагозова.