Бакыт Торобаев: В каждом айыл окмоту должна быть создана МТС

Заместитель председателя кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев ознакомился с ходом весенне-полевых работ в Сокулукском районе Чуйской области.

В ходе мероприятия Бакыт Торобаев отметил, что по поручению президента Садыра Жапарова в каждом айыл окмоту должна быть создана МТС. "Это государственное требование. Акимы, главы айыл окмоту должны работать в этом направлении.

Сегодня айыл окмоту зарабатывают на жизнь сдачей в аренду земель государственного сельскохозяйственного фонда, находящихся в их ведении. С прошлого года я предлагаю, чтобы айыл окмоту, не сдавая в аренду земли государственного сельскохозяйственного фонда, могли сами создавать кооперативы с населением, открывать и эксплуатировать МТС и получать прибыль. МТС также выиграет, предоставляя услуги на 20% дешевле для простых людей",- сказал он.

В качестве примера чиновник племенной завод "Сокулук", земли которого сдавались в аренду.

"В результате предприятие обанкротилось. В прошлом году, возвращая сданные в аренду земли, предприятие начало работать само и добилось положительных результатов. Сегодня он составил 5 миллионов сомов. Он также накопил свои активы на сумму 20 миллионов сомов.

В этом году мы открыли МТС где имеется 8 единиц техники. Всего поступит более 100 единиц сельскохозяйственной техники, - добавил Торобаев.