Погода
$ 86.45 - 86.92
€ 93.20 - 94.20

Роналду установил рекорд Гиннеса по победам за сборную своей страны

159  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Криштиану Роналду вошел в Книгу рекордов Гиннеса, одержав 132 победы в международных матчах.

Перед игрой с Данией в Лиге наций УЕФА 39-летний форвард получил почетный сертификат. В этом же матче он забил свой 136-й гол за сборную, помог Португалии победить 5:3 по сумме двух встреч и выйти в полуфинал, где команда сыграет с Германией в июне.

Этот рекорд пополнил список достижений Роналду, включая наибольшее число голов в международных матчах (135) и в Лиге чемпионов (140).

Несмотря на возраст, Роналду продолжает ставить рекорды и вдохновлять поколения, оставаясь ключевой фигурой сборной Португалии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444176
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  