Роналду установил рекорд Гиннеса по победам за сборную своей страны

Криштиану Роналду вошел в Книгу рекордов Гиннеса, одержав 132 победы в международных матчах.

Перед игрой с Данией в Лиге наций УЕФА 39-летний форвард получил почетный сертификат. В этом же матче он забил свой 136-й гол за сборную, помог Португалии победить 5:3 по сумме двух встреч и выйти в полуфинал, где команда сыграет с Германией в июне.

Этот рекорд пополнил список достижений Роналду, включая наибольшее число голов в международных матчах (135) и в Лиге чемпионов (140).

Несмотря на возраст, Роналду продолжает ставить рекорды и вдохновлять поколения, оставаясь ключевой фигурой сборной Португалии.