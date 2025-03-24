Неплохо сложатся поездки. Гороскоп с 24 по 30 марта

Коридор затмений завершится на предстоящей неделе частным солнечным затмением, которое состоится в субботу, 29 марта. Полная фаза затмения придётся на 13 часов 47 минут московского времени. Приблизительно в это же время состоится Новолуние. Первая половина недели созидательна и благоприятствует продвижению зависших планов. Удастся завершить переговоры, заключить давно обсуждаемые контракты. Вероятно возобновление делового сотрудничества и дружбы. Неплохо сложатся поездки. Выгодны покупки. С пятницы по воскресенье - эмоционально неуравновешенные дни повышенной агрессии. Возникшие конфликты могут привести к непредсказуемым негативным последствиям. Начинать что-либо новое не желательно. Может ухудшиться здоровье. Вероятны головные боли.

Овен - переформатировать отношения и в свою пользу решить финансовые вопросы удастся в первой половине недели. Следуйте за возникающими возможностями, принимая решения оперативно. Во второй половине недели полезно ставить темпы и действовать осмотрительно, хотя именно в это время захочется проявить инициативу. Воздержитесь от важного разговора, как с деловыми партнёрами, так и домочадцами. Резкость, переходящая в агрессию способна впустить механизм длительного конфликта.

Телец - полезно переговорить с давними знакомыми. Встреча с ними или общение через мессенджеры будет полезна полученными советами, нужной информацией, предложением по сотрудничеству. Это общение станет отправной точной в возобновлении сотрудничества или дружбы. Во второй половине недели не спешите с действиями. Слухи, породившие тревожность, могут стать причиной ошибочных шагов, последствия которых придётся долго исправлять. Обратите внимание ни здоровье и не перегружайте себя работой, хлопотами.

Близнецы -запланируйте на первую половину недели встречи с руководством, влиятельными людьми и посещение различных инстанций. Пусть и с задержками, но достигнутые договорённости будут исполнены, а документы будут получены. Незапланированные поездки сложатся успешно, а разговор с друзьям и коллегами многое прояснит. Вторую половину недели посвятите уже начатым делам. В споры не втягивайтесь, если не хотите нажить себе проблему.

Рак - полученные в первой половине недели новости положительно отразятся не только на работе, прояснят будущее направление в учёбе, но и многое изменит в личной жизни, породив начало долгожданному и важному разговору. Успешно сложатся поездки. Удастся ускорить получение документов. Во второй половине недели воздержитесь от споров и прояснения отношений с руководством, влиятельными людьми. Постарайтесь не реагировать на незаслуженные придирки с их стороны. Возникшее противостояние опасно и в первую очередь для вас.

Лев - напомните в первой половине недели об обещаниях руководства и влиятельных людей. Скромно ожидая результатов их обещаний, вы можете так их и не дождаться, поскольку они могли забыть. Замолвив о себе словечко, вы сможете получить долгожданную должность, увеличить доходы, либо преодолеть затруднения в собственном деле. Во второй половине недели может возникнуть желания направиться в поездку, а возможно и переехать в другую страну. Всё это довольно опасные затеи, которые либо могут разрушить сложившееся равновесие в жизни, либо же навредить здоровью.

Дева - удастся завершить давно длящиеся переговоры, устроить долгожданную встречу, а также направиться в путешествие. Всё это звенья одной цепи, ведущей к реализации вашей мечты и достижению долгожданных целей. Финансовые вопросы лучше решать до четверга. Уже начиная с пятницы крупные траты денег на покупки, развлечения или инвестиции не желательны. Несмотря на заманчивость предложений всё это может обернуться потерями и растратами,

Весы -. оставьте споры до лучших времён и погрузитесь в работу. Её заметно прибавится, а вместе с ней начнут увеличиваться доходы, полученные когда-то предложения вновь станут актуальными и внесут свою лепту в рост финансовых потоков. Поездки и встречи сложатся удачно до четверга. Вторая половина недели для шумных мероприятий и деловых встреч на подходит. Повышается вероятность конфликта и, даже, возникновения тяжбы.

Скорпион - в первой половине недели можно ожидать продуктивных деловых встреч и романтичных свиданий. Вы сможете прийти к соглашению после долгих месяцев переговоров, а во время свиданий услышать долгожданные признания в чувствах. Во второй половине недели воздержитесь от поспешных решений связанных со здоровьем и работой. Переживания и стрессы из-за работы могут отразиться на здоровье. Повремените со сменой работы, дабы не остаться вообще без неё.

Стрелец - займитесь неотложными делами в первой половине недели. Вы сможете справиться с скопившимися долгое время делами, в том числе и домашними. Будет не лишним позаботиться о здоровье. Вторая половина недели может выдаться более нервозной, что может сказаться на здоровье. Воздержитесь от смены работы, а такое от старта важных проектов. Всё это может привести к затруднениям, которые и станут головной болью на ближайшее время. Проведите это время за обыденными и повседневными делами, заботясь о своём здоровье.

Козерог - долгожданные встречи и поездки в первой половине недели поможет решить массу вопросов, насладиться общением и предотвратить возможные недоразумения во второй половине недели. В это время повышаются риски конфликтов и тяжб. Воздержитесь от обсуждения важных вопросов в доме. Разговор на повышенных тонах может перерасти в длительный конфликт. Сделки с недвижимостью, а также оформление документов, связанных с недвижимостью не желательны.

Водолей - финансы потребуют особого подхода. Вы рискуете потерять изрядную сумму денег, погнавшись за покупками престижных вещей и рискованными инвестиционным вложениям. Расчёт, основанный на рекламе и рассказах других людей, окажется провальным. Будьте ближе к домочадцам. Вместе вы сможете и совершить удачные вложения или покупки, и приготовиться к празднику.

Рыбы - поездки пройдут комфортно и продуктивно, как деловые так и развлекательные. Финансовые вопросы решайте в первой половине недели. Выгодными будут покупки и сделки. Появится возможность вернуть долги, разобраться с давними финансовыми проблемами. Во второй половине недели ограничьтесь текущими покупками, дорогостоящие приобретения окажутся недолговечными.

Астролог Андрей Рязанцев