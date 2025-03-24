ЦОНы и мини-ЦОНы Кыргызстана изменяют режим работы

В связи с изменениями в графике работы Центров обслуживания населения (ЦОН) и мини-ЦОНов по всей республике, ГУ "Кызмат" сообщает о новом режиме их работы. Основные ЦОНы теперь будут работать с 9:00 до 18:00 с обеденным перерывом с 12:30 до 13:30. Выходные дни - суббота и воскресенье. Адреса ЦОНов можно уточнить на страницах в социальных сетях или по телефону 119.

Мини-ЦОНы также изменили график работы:

Мини-ЦОН на пр. Чуй, 41Б (напротив ТЭЦ гипермаркет "Глобус"): вторник - воскресенье с 10:00 до 19:00 (обеденный перерыв с 14:00 до 15:00). Выходной день - понедельник.

Мини-ЦОН на ул. Садырбаева, 107, (гипермаркет "Азия"): с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (обеденный перерыв с 12:30 до 13:30) в субботу и воскресенье - с 10:00 до 19:00 (обеденный перерыв с 14:00 до 15:00).

Эти изменения связаны с переводом ЦОНов в ведение Государственного учреждения "Кызмат" при управлении делами Президента КР и соответствуют требованиям Трудового кодекса КР.

Для получения дополнительной информации можно звонить по телефону 119 (звонок бесплатный).