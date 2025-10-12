Башкентский университет намерен укрепить связи с Кыргызстаном

В Бишкеке состоялась встреча с директором международного департамента университетской клиники Башкентского университета (город Анкара, Турция) Турханом Намазовым. Он рассказал о многолетних связях Турции с тюркоязычными странами и выразил намерение расширить сотрудничество с Кыргызской Республикой в сферах образования и здравоохранения.

По словам Намазова, Башкентский университет поддерживает тесные отношения с Кыргызстаном уже много лет. Основатель университета, профессор Мехмет Хаберал, активно развивает партнерство с медицинскими учреждениями тюркоязычных стран. Он является инициатором создания Ассоциации трансплантации органов тюркоязычных государств и проводил международные конференции в Узбекистане, Азербайджане и Казахстане, а также неоднократно посещал Кыргызстан.

- Очень много врачей из Кыргызстана приезжают к нам на обучение, а пациенты - на лечение. Цель нашего визита - расширить эти отношения, обсудить совместные проекты и научные исследования. Кыргызстан для нас - братская страна, и мы хотим обмениваться опытом, проводить совместные конференции и программы, - подчеркнул Намазов.

Башкентский университет является одним из ведущих образовательных и медицинских центров Турции. В его составе 12 факультетов, включая инженерный, экономический, юридический, стоматологический и медицинский. Сегодня в университете обучаются около 17 тысяч студентов.

Под медицинским факультетом функционирует 10 современных клиник, которые ежегодно принимают миллионы пациентов. В клиниках проводят широкий спектр процедур: от трансплантации сердца до эстетических операций. Среди пациентов не только граждане Турции, но и иностранцы со всего мира, в том числе граждане Кыргызстана.

- Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству как в области медицины, так и в образовании. Обсудим различные форматы, научные конференции, обмен опытом, стажировки. За последние 20 лет система здравоохранения Турции сделала огромный шаг вперёд. Турецкая медицина славится высоким уровнем технологий и подготовкой специалистов, - отметил Турхан Намазов.

Он также добавил, что Башкентский университет открыт для приёма студентов и врачей из Кыргызстана, желающих повысить квалификацию и получить современное медицинское образование.