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Юные тяжелоатлеты Бишкека завоевали призовые места в Алматы

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В Алматы (Казахстан) прошла матчевая встреча по тяжелой атлетике между спортсменами Бишкека и Алматы. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, воспитанники СДЮСШОР по тяжелой атлетике под руководством тренеров приняли участие в соревнованиях и показали отличные результаты, завоевав три золотые, семь серебряных и три бронзовые медали.

Золотые медалисты (1 место):

Бекзатов Али

Дуйшеналиев Умар

Голубев Евгений

Серебряные медалисты (2 место):

Качкынбаев Нурсултан

Маратов Нурдан

Келгенбаев Актан

Абдилов Эрбол

Асылбеков Искак

Бектенов Даниель

Осконов Бекжан

Бронзовые медалисты (3 место):

Карыпбаев Мухамедали

Качкынбаев Бексултан

Насипбеков Касым

"Для юных спортсменов это был не только шанс продемонстрировать свои навыки, но и бесценный опыт соревнований международного уровня. Атлеты получили возможность проверить свои силы, поработать над техникой и проявить характер в борьбе за награды.

Целью матчевой встречи стало не только выявление сильнейших, но и укрепление дружеских связей между спортсменами двух стран. Такие турниры способствуют развитию тяжелой атлетики среди молодежи и позволяют юным спортсменам обмениваться опытом с коллегами из других стран", - говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/444185
Теги:
золото, Казахстан, тяжелая атлетика, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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