Юные тяжелоатлеты Бишкека завоевали призовые места в Алматы

В Алматы (Казахстан) прошла матчевая встреча по тяжелой атлетике между спортсменами Бишкека и Алматы. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, воспитанники СДЮСШОР по тяжелой атлетике под руководством тренеров приняли участие в соревнованиях и показали отличные результаты, завоевав три золотые, семь серебряных и три бронзовые медали.
Золотые медалисты (1 место):
Бекзатов Али
Дуйшеналиев Умар
Голубев Евгений
Серебряные медалисты (2 место):
Качкынбаев Нурсултан
Маратов Нурдан
Келгенбаев Актан
Абдилов Эрбол
Асылбеков Искак
Бектенов Даниель
Осконов Бекжан
Бронзовые медалисты (3 место):
Карыпбаев Мухамедали
Качкынбаев Бексултан
Насипбеков Касым
"Для юных спортсменов это был не только шанс продемонстрировать свои навыки, но и бесценный опыт соревнований международного уровня. Атлеты получили возможность проверить свои силы, поработать над техникой и проявить характер в борьбе за награды.
Целью матчевой встречи стало не только выявление сильнейших, но и укрепление дружеских связей между спортсменами двух стран. Такие турниры способствуют развитию тяжелой атлетики среди молодежи и позволяют юным спортсменам обмениваться опытом с коллегами из других стран", - говорится в сообщении мэрии.