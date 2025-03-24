Кирсти Ковентри стала первой женщиной на посту президента МОК

41-летняя Кирсти Ковентри из Зимбабве вошла в историю, став новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Выборы прошли 20 марта 2025 года в Коста-Наварино, на роскошном курорте Греции. Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию победила в первом раунде голосования, став первой женщиной на посту главы МОК.

Победа Ковентри стала важным шагом в направлении гендерного и регионального разнообразия в руководстве МОК. Она вступит в должность 24 июня 2025 года, сменив Томаса Баха, который занимал эту позицию с 2013 года. Ковентри получила 49 голосов из 97, опередив своих соперников:

Хуан Антонио Самаранч-младший (28 голосов)

Себастьян Коу (8 голосов)

Давид Лапартьен (4 голоса)

Моринари Ватанабэ (4 голоса)

Фейсал Аль-Хусейн (2 голоса)

Йохан Элиаш (2 голоса)

Ковентри - самая титулованная спортсменка в истории Зимбабве, обладательница семи олимпийских медалей, включая две золотые. С 2013 года она является членом МОК, а с 2018 года занимает пост министра молодежи, спорта, искусств и досуга Зимбабве.

Избрание Ковентри на пост президента МОК является важным событием в истории Олимпийских игр, символизируя изменения в управлении мировым спортом.