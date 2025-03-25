Казахстан сокращает посевы сахарной свеклы. А что у нас?

На фоне новостей о сокращении посевных площадей сахарной свёклы в Казахстане - в этом году их планируется уменьшить с 25 до 18 тысяч гектаров - возникает вопрос: насколько стабильна ситуация в Кыргызстане? Сможет ли отечественное производство сохранить достигнутые темпы развития отрасли?

Итоги прошлого сезона

В прошлом году отечественные фермеры и сахароперерабатывающие заводы достигли рекордных показателей. Свеклосахарной отрасли КР потребовалось пять лет, чтобы восстановить посевные площади до 15 тысяч гектаров и в сезон 2024 года урожай составил рекордный 1 миллион тонн. Это позволило перерабатывающим заводам - "Каинды-Кант" и "Кошой" - существенно нарастить объёмы производства. По итогам сезона было выпущено около 120 тысяч тонн сахара. Республика на 100% обеспечила себя сахаром произведенным из отечественного сырья - сахарной свеклы, выращенной кыргызстанскими фермерами.

На сегодняшний день на складах заводов хранится порядка 70 тысяч тонн сахара.

Справиться с переработкой такого объёма сырья позволили своевременная модернизация заводов и отлаженная работа с фермерами. Перед началом посевной кампании с ними заключаются договоры, гарантирующие приём будущего урожая. Также фермеры обеспечиваются высококачественными европейскими семенами.

Показательно, что при более высоком валовом сборе свёклы - 1,3 млн тонн - Казахстан в прошлом году столкнулся с нехваткой перерабатывающих мощностей. Часть урожая пришлось перерабатывать за пределами регионов выращивания, в том числе в Кыргызстане.

По словам руководителя кластера "Сахар" Ассоциации агропромышленного комплекса КР Алмаза Алтыбаева, свёклу из Казахстана отечественные предприятия приняли к переработке после завершения собственного сезона.

"С января по февраль 2025 года на завод "Кошой" было отгружено 294 вагона сахарной свёклы объёмом 19 тысяч 322 тонны, из которых 16 тысяч 375 тонн было принято в зачётном весе. Объём произведённого сахара составил 1 тысячу 564 тонны. Готовая продукция была отгружена в адрес Меркенского сахарного завода", - рассказал специалист.

Хотя в Казахстане планируются крупные проекты по строительству и модернизации сахарных заводов, большинство из них намечены на 2026–2027 годы. По этой причине Министерство сельского хозяйства РК было вынуждено сократить посевные площади - с 25 до 18,4 тыс. гектаров уже в этом сезоне. Решение обусловлено ограниченными перерабатывающими мощностями и задержками в их обновлении.

Несмотря на все прилагаемые усилия, Казахстан продолжает оставаться зависимым от импорта сахара. В 2024 году страна импортировала около 373,2 тысячи тонн сахара, что составляет примерно 60% от общего потребления. Основными поставщиками остаются Россия, Бразилия и Беларусь.

Сможет ли Кыргызстан удержать темп?

По словам представителей отечественной сахарной отрасли, опасаться снижения посевов сахарной свёклы, а значит - и объёмов производства сахара, не стоит.

В Кыргызстане основной объём сахарной свёклы традиционно выращивается в Чуйской области - в наиболее подходящем для этой культуры регионе, а также в Таласской и Иссык-Кульской областях. Ежегодно с предприятиями сотрудничают более 3 тысяч 600 сельхозпроизводителей.

"В этом году мы ожидаем порядка 15–16 тысяч гектаров посевов сахарной свёклы. При средней урожайности 50 тонн с гектара получим порядка 750–800 тыс. тонн сахарной свёклы. Этих объёмов будет достаточно, чтобы, как и в прошлом году, обеспечить республику сахаром собственного производства. О сокращении посевных площадей речи не идёт", - заверил Алмаз Алтыбаев.

Не стоит опасаться и того, что отечественные заводы не справятся с прогнозируемыми объёмами сырья. "Кошой" и "Каинды-Кант" совместно способны перерабатывать до 6 800 тонн сахарной свёклы в сутки. Прошлый год показал, что эта задача вполне выполнима.

Посевная кампания в Кыргызстане уже стартовала и продлится до середины апреля.

По словам директора сырьевого департамента ОАО "Каинды-Кант" Руслана Рафибекова, в этом году фермеров ждёт несколько новшеств.

"Наша ключевая задача - обеспечить фермеров качественными семенами и создать удобные условия работы. В этом году наши специалисты запустили новое направление - финансирование по исламским принципам совместно с "М-Банком". Фермеры могут оформить такую поддержку при заказе семян через мобильное приложение - в личном кабинете, которым они пользуются уже несколько лет. Всё происходит онлайн - достаточно смартфона, посещать банк не требуется", - рассказал он.

При этом обновлены и условия взаимодействия с производителями: теперь в договорах больше внимания уделяется качеству урожая. Это означает переход к более справедливой системе оценки результатов труда фермеров и повышению эффективности свеклосахарной отрасли Кыргызстана.

Если всё пойдёт по плану, Кыргызстан и в этом году сможет обеспечить себя собственным сахаром. Безусловно, многое зависит от фермеров, погоды и других факторов, но на данный момент прогнозы выглядят вполне оптимистично.