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КФБ продолжает партнёрство с JOMA

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- Самуэль Деди Ирие
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В офисе Кыргызского футбольного союза (КФБ) прошла встреча генерального секретаря КФБ Медербека Сыдыкова с представителем компании JOMA (испанский производитель спортивной одежды и обуви, - прим. ред.) Романом Олюхнычем. Основное внимание на встрече было уделено продолжению многолетнего партнёрства, в рамках которого JOMA поставляет экипировку для национальных команд.

Во время обсуждения были рассмотрены новые технологии в производстве экипировки, а также представлены новые виды спортивной формы. Обсуждались и вопросы улучшения логистики, а также оптимизации процесса распределения снаряжения для национальных команд.


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URL: https://www.vb.kg/444193
Теги:
футбол, Кыргызстан
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