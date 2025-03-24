КФС продолжает партнёрство с JOMA

В офисе Кыргызского футбольного союза (КФС) прошла встреча генерального секретаря КФС Медербека Сыдыкова с представителем компании JOMA (испанский производитель спортивной одежды и обуви, - прим. ред.) Романом Олюхнычем. Основное внимание на встрече было уделено продолжению многолетнего партнёрства, в рамках которого JOMA поставляет экипировку для национальных команд.

Во время обсуждения были рассмотрены новые технологии в производстве экипировки, а также представлены новые виды спортивной формы. Обсуждались и вопросы улучшения логистики, а также оптимизации процесса распределения снаряжения для национальных команд.