В Кыргызстане Министерство цифрового развития получило новое название

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ о переименовании Министерства цифрового развития. Об этом сообщает информационно-правовой портал ТОКТОМ.

В целях улучшения управления и развития цифровых технологий, а также с учетом постоянных технологических изменений, включая внедрение искусственного интеллекта, Президент Кыргызской Республики подписал указ от 17 марта 2025 года № 91, согласно которому Министерство цифрового развития Кыргызской Республики переименовано в Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики.

Новое министерство будет осуществлять функции выработки и реализации государственной политики в области цифровизации, электронного управления, использования электронной подписи, государственных и муниципальных электронных услуг, систем идентификации, а также обеспечивать равный доступ к цифровым технологиям. В его компетенцию также входят сферы кибербезопасности, спутниковых технологий, искусственного интеллекта, инновационных технологий, а также регистрация населения и актов гражданского состояния.

Кроме того, Кабинету Министров поручено создать ОАО "Тундук" со 100-процентным участием государства в уставном капитале. ОАО "Тундук" будет выполнять задачи государственных учреждений, таких как "Центр цифрового образования", "Центр цифровизации социальной защиты", "Центр электронного здравоохранения" и "Адилет сот". Компания станет единственным поставщиком услуг по разработке, модернизации и техническому сопровождению информационных систем для государственных органов и организаций.

Указ вступает в силу через семь дней после официального опубликования.