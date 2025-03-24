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В Бишкеке пройдет премьера моноспектакля "Я – Эдит Пиаф"

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- Назгуль Абдыразакова
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28, 29, 30 марта в 19:00 часов на сцене Бишкекского городского драматического театра имени А. Умуралиева состоится премьера моноспектакля "Я – Эдит Пиаф" по пьесе Нины Мазур.

Об этом сообщает столичный муниципалитет. По его данным, постановку осуществил режиссер Александр Панин (Россия), сценографию разработала Зухра Мукамбетова также и костюмы, а хореографию подготовил заслуженный деятель культуры КР Сергей Стрельцов. Главную и единственную роль в спектакле исполнит талантливая актриса Накинай Дыйканова.

Этот спектакль-монолог – проникновенный рассказ о жизни, любви и судьбе великой французской певицы Эдит Пиаф. Рожденная и начинавшая свою карьеру на улицах Парижа, она прошла долгий путь от уличной певицы до мировой звезды, оставив после себя бессмертные песни и незабываемый голос.

Моноспектакль "Я – Эдит Пиаф" – это не только история о знаменитой певице, но и глубокая исповедь женщины, познавшей взлеты и падения, триумф и одиночество. В постановке прозвучат знаменитые композиции из репертуара Эдит Пиаф, которые по сей день звучат на лучших мировых сценах.

Эдит Пиаф называли "душой французского народа", ее песни стали символом любви и верности искусству. "Любовь. А что может быть еще?" – отвечала она на вопрос о смысле жизни. Эта идея пронизывает весь спектакль, раскрывая внутренний мир легендарной артистки.


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URL: https://www.vb.kg/444200
Теги:
музыка, Франция, Бишкек, спектакль
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