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График и результаты MMA 2025: ожидаемые бои и результаты недавних поединков

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- Самуэль Деди Ирие
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Мир смешанных боевых искусств (MMA) готовится к насыщенному 2025 году с несколькими крупными турнирами и защитами титулов, запланированными по всему миру. Вот обзор предстоящих событий и результатов последних боев:

Апрель 2025 года будет насыщен событиями PFL и UFC:

5 апреля в Лас-Вегасе UFC Fight Night представит захватывающий поединок в полулегком весе между Лероном Мерфи и Джошем Эмметтом.

11 апреля во Флориде продолжение турнира PFL с поединками в наилегчайшем весе: Саварджон Хамидов против Джейка Хэдли и Сиаран Кларк против Касума Касумова.

12 апреля в Майами и Флориде UFC 314 предложит интересную программу с защитой титула с участием Александра Волкановски против Диего Лопеса, а также бой в легком весе между Пэдди Пимблеттом и Майклом Чендлером.

18 апреля во Флориде пройдет еще один турнир PFL с участием: Импа Касанганай против Фабиана Эдвардса (средний вес), Гаджи Рабаданов против Марка Диакезе (легкий вес) и другие.

Май 2025 года подарит UFC 315 в Монреале, на котором Билал Мухаммад будет защищать свой титул в полусреднем весе в бою с Джеком Деллой Маддаленой, а также состоится титульный бой между Валентиной Шевченко и Манон Фиорот.

Результаты недавних боёв

Календарь MMA 2025 года уже подарил несколько захватывающих поединков:

18 января в Калифорнии на UFC 311 Ислам Махачев победил Ренато Мойкано, установив новый рекорд по защите титула в легком весе, обогнав Хабиба Нурмагомедова. В другом бою Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова по очкам, защищая титул чемпиона в легчайшем весе.

25 января в ОАЭ Усман Нурмагомедов в трудном бою победил Пола Хьюза, удержав титул Bellator в легком весе.

1 февраля в Саудовской Аравии Исраэль Адесанья был остановлен Нассурдином Имаговым на UFC Fight Night, а Майкл Пейдж стал первым, кто победил Шару Магомедова.

9 февраля в Австралии на UFC 312 Дрикус Ду Плесси победил Шона Стрикланда, удержав титул чемпиона мира в среднем весе, а Чжан Вейли победила Татиану Суарес, завершив ее непобежденную серию.

22 февраля Сун Ядонг победил Генри Сехудо техническим решением в бою за титул чемпиона в легчайшем весе.

8 марта в Лас-Вегасе на UFC 313 Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру, завоевав титул чемпиона мира в полутяжелом весе. Джастин Гэтжи победил Рафаэля Физиева нокаутом в бою за титул чемпиона в легком весе.

В Риме на Cage Warriors 183 Лиам Гиттинс и Алессандро Джордано за титул чемпиона в наилегчайшем весе окончили бой ничьей. Дарио Белланди защитил титул в среднем весе, победив Наглиса Канисаускаса.

21 марта, в Лондоне на Cage Warriors 186 Харри Хардвик выиграл титул чемпиона, после того как бой с Хавьером Гарсией был остановлен из-за столкновения голов. Джордж Хардвик проиграл по очкам Самуэлю Сильве, потеряв титул в легком весе.


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URL: https://www.vb.kg/444202
Теги:
смешанные бои
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