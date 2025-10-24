Франция и Кыргызстан договорились развивать преподавание французского языка

Министр просвещения Кыргызской Республики Догдуркул Кендирбаева провела встречу с чрезвычайным и полномочным Послом Франции в Кыргызстане Николя Фаем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере школьного и начального профессионального образования.

Главное внимание на встрече было уделено вопросам развития преподавания французского языка в общеобразовательных школах Кыргызстана. Посол Франции выразил заинтересованность в расширении языковых программ и предложил рассмотреть возможность увеличения часов для изучения французского языка.

В свою очередь министр просвещения отметила, что в стране действуют школы с гуманитарным и языковым уклоном, где французский язык может быть введён в качестве предмета по выбору. Она подчеркнула, что для этого необходимо разработать учебно-методический комплекс, адаптированный к кыргызской образовательной системе.

Кроме того, стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере начального профессионального образования. Кыргызская сторона предложила внедрить краткосрочные курсы по французской кулинарии и подготовке туристических гидов на базе профессиональных лицеев.

По итогам встречи было принято решение создать рабочую группу для разработки учебно-методической программы по французскому языку и планирования совместных образовательных проектов.