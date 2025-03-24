Талантбек Иманов и посол США обсудили развитие инвестиционного климата

В Бишкеке состоялась встреча директора Национального агентства по инвестициям при президенте Талантбека Иманова с чрезвычайным и полномочным Послом США в Кыргызской Республике Лесли Вигери. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в области привлечения инвестиций, развития бизнес-проектов и укрепления экономического партнерства между Кыргызстаном и США. Особое внимание было уделено вопросам инвестиционного климата, поддержки предпринимателей, а также возможности реализации совместных проектов в приоритетных секторах экономики.

Талантбек Иманов выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с международными компаниями и институтами США. "Мы открыты для новых инициатив и готовы работать с международными партнерами, чтобы создать условия для устойчивого развития нашей экономики", - отметил он.

В свою очередь посол США Лесли Вигери подчеркнул готовность американской стороны к взаимодействию и поддержке инициатив, направленных на развитие инвестиционного потенциала Кыргызстана.

По итогам встречи стороны договорились продолжить активное взаимодействие в рамках двустороннего сотрудничества, включая организацию совместных мероприятий, таких как бизнес-форумы, инвестиционные конференции и тематические "круглые столы", направленные на укрепление экономических связей и привлечение новых инвесторов.