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Талантбек Иманов и посол США обсудили развитие инвестиционного климата

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке состоялась встреча директора Национального агентства по инвестициям при президенте Талантбека Иманова с чрезвычайным и полномочным Послом США в Кыргызской Республике Лесли Вигери. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в области привлечения инвестиций, развития бизнес-проектов и укрепления экономического партнерства между Кыргызстаном и США. Особое внимание было уделено вопросам инвестиционного климата, поддержки предпринимателей, а также возможности реализации совместных проектов в приоритетных секторах экономики.

Талантбек Иманов выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с международными компаниями и институтами США. "Мы открыты для новых инициатив и готовы работать с международными партнерами, чтобы создать условия для устойчивого развития нашей экономики", - отметил он.

В свою очередь посол США Лесли Вигери подчеркнул готовность американской стороны к взаимодействию и поддержке инициатив, направленных на развитие инвестиционного потенциала Кыргызстана.

По итогам встречи стороны договорились продолжить активное взаимодействие в рамках двустороннего сотрудничества, включая организацию совместных мероприятий, таких как бизнес-форумы, инвестиционные конференции и тематические "круглые столы", направленные на укрепление экономических связей и привлечение новых инвесторов.


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URL: https://www.vb.kg/444204
Теги:
инвестиции, США, сотрудничество, Кыргызстан
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