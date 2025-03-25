"Сейчас ситуация в футболе КР улучшается, но еще предстоит большая работа"

Валерий Юрьевич Березовский - начальник технического отдела Кыргызского футбольного союза (КФС), отвечающий за развитие футбола в стране. В организации он играет ключевую роль в формировании технического направления футбола, работая над повышением стандартов тренерской подготовки, развитием игроков и улучшением футбольной инфраструктуры.

Его опыт в качестве бывшего профессионального игрока и тренера позволяет ему оказывать влияние не только на стратегию национальной сборной, но и на развитие молодежного и массового футбола в Кыргызстане. В интервью редакции vb.kg он поделился своим взглядом на текущее состояние футбола в стране, а также высказал свое мнение по поводу основных вызовов и перспектив его развития.

Расскажите о своем пути в футболе как игрока и тренера. Что мотивировало вас перейти в тренерскую деятельность после завершения игровой карьеры?

Мой путь в футболе был долгим и насыщенным. Я начал играть еще в школьные годы, участвовал в дворовых матчах, часто играл со старшим братом и отцом. Позже я попал в футбольную секцию, и именно тогда началось мое развитие как профессионального игрока.

В 10-м классе я попал в профессиональную команду "Алга" (Фрунзе), где и началась моя карьера. Затем последовали сложные 90-е годы, когда футбол переживал непростые времена. Я выступал за молодежную олимпийскую сборную и национальную сборную страны, а мой последний турнир состоялся в 1991 году в Горловке (Украина) - это был всесоюзный турнир "Надежда".

После завершения карьеры я не сразу перешел в тренерскую деятельность. Некоторое время занимался другими профессиями, работал на стройке, водителем. Вернуться в футбол мне помог Совет Абдышевич Сакебаев, который пригласил меня возглавить команду первой лиги "Наша". Это стало началом моей тренерской карьеры.

С тех пор я работал в различных клубах, таких как "Абдыш-Ата", "Алга", "Мурас Юнайтед" и "Нефтчи-Кочкор-Ата", добиваясь значительных успехов на тренерском поприще. Сейчас я занимаю должность начальника технического отдела в Кыргызском футбольном союзе, где моя главная задача - развитие футбольной инфраструктуры и тренерского образования.

С какими основными трудностями вы сталкивались в период игровой карьеры, и как эти испытания повлияли на ваш подход к тренерству?

Самая большая трудность заключалась в финансовой нестабильности футбола в 90-е годы. Поддерживать спортивный режим и зарабатывать достойные деньги было практически невозможно. Также было сложно правильно организовать питание, отдых и другие важные аспекты подготовки.

Однако главным испытанием стала психологическая нагрузка. Были моменты, когда продолжать футбольную карьеру становилось крайне тяжело. В 1994 году у меня родился сын, и я на два года отошел от футбола, чтобы обеспечивать семью. Но в 1996 году я смог вернуться и возобновить карьеру. Этот опыт многому меня научил: важно уметь преодолевать трудности и не терять веру в себя.

Каковы ваши ключевые приоритеты в качестве главы технического департамента (КФС) для развития футбола в Кыргызстане?

Наши главные приоритеты:

Развитие тренерского образования. Мы проводим курсы для тренеров с лицензиями C, B и A. Осенью 2025 года планируем впервые организовать обучение на лицензию PRO.

Подготовка молодежи. В Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде уже начали работать центры подготовки талантливых игроков.

Развитие массового и женского футбола. Мы стремимся сделать футбол более доступным и популярным по всей стране.

Какие шаги предпринимаются для повышения технических стандартов тренерской подготовки по всей стране?

Мы организуем регулярные турниры для молодежных команд U-12, U-16 и U-18. Это позволяет плавно готовить игроков к взрослому футболу. Также тесно сотрудничаем с Лигой, чтобы обеспечивать качественный переход юных талантов в профессиональные клубы.

Что делает КФС для преодоления разрыва между молодежным футболом и профессиональным уровнем?

Мы работаем над улучшением инфраструктуры. В стране строятся и реконструируются стадионы с современными условиями. Также создаются молодежные центры, в которых проводится отбор и подготовка перспективных футболистов.

Как вы оцениваете текущее состояние кыргызского футбола? Какие улучшения необходимы для выхода на международный уровень?

Главная проблема - техническая подготовка. Долгое время в стране не было качественных полей, что мешало развитию техники владения мячом. Сейчас ситуация улучшается, но нам еще предстоит большая работа.

Какие меры принимаются для интеграции спортивной науки и аналитики в подготовку игроков?

Мы активно внедряем современные технологии для мониторинга игроков, анализа данных и тактического разбора матчей. Регулярно проводим презентации и семинары для клубов по использованию этих инструментов.

Какие технические аспекты требуют наибольшего внимания в кыргызском футболе?

Основные акценты:

Технические навыки (работа с мячом)

Тактическое понимание игры

Физическая подготовка (в этом компоненте мы уже на достойном уровне)

Какой совет вы бы дали молодым футболистам Кыргызстана?

Футболисты должны помнить, что они представляют свою страну. Им важно проявлять характер, работать над собой и гордиться возможностью защищать честь Кыргызстана на международной арене.

Как проходят тренерские курсы АФК в Кыргызстане?

Мы организуем курсы во всех регионах страны, предоставляя тренерам методическую и практическую поддержку. Также мы готовим инструкторов, которые смогут обучать новых специалистов, внедряя современные методики подготовки футболистов.