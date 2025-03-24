Бывший игрок мюнхенской "Баварии" Франк Рибери вновь разжег споры вокруг итогов голосования за "Золотой мяч" 2013 года, назвав свое третье место позади Криштиану Роналду и Лионеля Месси "несправедливостью".

Рибери, который сыграл ключевую роль в сезоне, когда "Бавария" завоевала требл, считался одним из главных фаворитов на престижную награду. В 2013 году он выиграл шесть трофеев, включая Бундеслигу, Лигу чемпионов УЕФА и Кубок Германии, а также отметился 22 голами и 18 результативными передачами в 52 матчах за клуб и сборную. Однако по итогам голосования он занял третье место с 1127 голосами, уступив Месси (1205 голосов) и победителю Роналду (1365 голосов).

В интервью L'Equipe француз выразил свое разочарование результатами. "С величайшим смирением и уважением, Месси и Роналду не были лучше меня в 2013 году. "Золотой мяч" 2013 года навсегда останется несправедливостью. Я до сих пор ищу объяснение. У меня был идеальный год. Я не мог сыграть лучше," - заявил Рибери.

Дополнительный повод для споров вызвало продление сроков голосования ФИФА - изначально оно должно было завершиться 15 ноября, но было продлено до 29 ноября, что, по мнению критиков, могло повлиять на окончательные результаты. Рибери прокомментировал это так: "Я никогда не пойму, почему срок голосования был продлен более чем на две недели. Лео и Криштиану всегда проявляли ко мне уважение. Они знали, что я был на их уровне. Говоря совершенно честно, в 2013 году мне было нечего у них заимствовать."

После ухода из "Баварии" в 2019 году Рибери играл в серии А за "Фиорентину" и позже за "Салернитану", прежде чем завершить карьеру в октябре 2022 года из-за хронической травмы колена. Сейчас в возрасте 41 года он убежден, что упустил шанс стать лучшим игроком мира.

Споры вокруг "Золотого мяча" 2013 года до сих пор остаются актуальными среди футбольных болельщиков. Многие считают, что Рибери был незаслуженно обделен наградой. Было ли это связано с продлением голосования или общим предпочтением индивидуальной статистики над командными успехами - этот вопрос остается открытым даже спустя более десяти лет.